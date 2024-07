Derrumbe de reservas en julio: el Banco Central perdió más de US$ 2.600 millones

miércoles, 31 de julio de 2024 18:16

El Banco Central perdió más de US$ 2.600 millones en reservas durante julio. Tenía US$ 29.022 millones cuando empezó el mes, y ahora cuenta apenas US$ 26.399 millones.

Este miércoles el Banco Central (BCRA) vendió reservas en el mercado por sexta jornada al hilo, al desprenderse de US$ 81 millones.

De este modo, en julio registró una venta neta de US$ 181 millones, la más alta desde diciembre de 2023.

Las reservas de la autoridad monetaria, en ese marco, se hundieron u$s593 millones en la jornada y cerraron en los US$ 26.399 millones, el valor más bajo desde fines de enero.

Las causas de esta merma fueron el pago de la primera cuota de los bopreales y ventas habituales de fin de mes, entre otros.