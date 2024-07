Caso Loan: la jueza ordenó analizar los trozos de toalla encontrada con sangre

miércoles, 3 de julio de 2024 19:13

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, ordenó analizar el trozo de toalla con sangre que fue encontrada en el marco de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña. El niño de 5 años desapareció el pasado 13 de junio y nadie sabe dónde está.

La medida fue tomada después de la declaración que brindó Laudelina Peña, tía del pequeño, quien denunció, en la Justicia provincial, que su sobrino había sido atropellado por el capitán de navío retirado Carlos Pérez y su esposa María Victoria Caillava.

Ahora la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina tendrá que determinar si las manchas encontradas en los dos retazos de toalla son efectivamente sangre humana. De ser así se deberán cotejar con el ADN de los padres de Loan.

En el documento, de 12 páginas, no se detalla dónde y cuándo fueron secuestrados los recortes de toalla que ahora serán analizados.

“Sobre 2a: contiene un recorte de toalla blanco grisácea de 1,5cm x 1cm aproximadamente con la presencia de sangre humana, y sobre 2b: contiene un recorte de la toalla blanco grisácea de 1cm x 1cm, aproximadamente, con la presencia de sangre humana del IQF N° 4940: en caso de extraerse ADN en condiciones para análisis, se coteje con las muestras tomadas a los padres del niño”, según se lee en la página 9 del documento firmado por la jueza Pozzer Penzo, al que tuvo acceso LA NACION.

El objeto de apego

Días atrás, en una entrevista con LA NACION, María Noguera, la madre del niño desaparecido, hizo referencia a una toalla que solía usar su hijo para dormir y que era lo que se conoce como su “objeto de apego”.

“Él tenía una toallita, una toallita de mano chiquitita. Y con esa dormía y se chupa el dedo. Cuando va a dormir me dice, ‘mami, mi toalla’. O cuando va a estar con el celular, mirando dibujitos y acostado, me pide la toalla y se chupa el dedo. Chupa el dedo. Y voy a seguir diciendo chupa el dedo, no voy a decir chupaba porque lo van a encontrar. A mí me da pena que va a estar sufriendo. Nunca sufrió eso. Él va a estar sufriendo”, recordó.

Otros análisis

Según difundió Infobae, la jueza pidió varios estudios a la División Laboratorio Químico de la PFA:

1. Extraer perfil genético de hisopados realizados sobre la comisura interna y externa de la parte superior de una botella transparente con líquido símil agua y sobre una botella que lleva la etiqueta de “Fanta”.

2. Determinar si la mancha rojiza recolectada de la Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava, debajo de la óptica delantera izquierda, es sangre humana. En ese caso, pidió la posterior extracción de ADN que permita su cotejo con las muestras extraídas a los padres de Loan.

3. Determinar la presencia de rastros de origen biológico y determinación de ADN de un hisopado recolectado del sector guardabarros derecho del mismo vehículo. Lo mismo con otros cuatro rastros levantados del mismo vehículo. Al mismo tiempo, pidió que se determine si “la fibra símil capilar” hallada en la camioneta por la Unidad Criminalística de la PFA es, efectivamente, pelo.

4. Cotejar una gasa, un hisopo con supuesto material biológico, un tubo de plástico con tapa a rosca conteniendo restos de tierra con manchas de supuesto material biológico recolectado del suelo y un pelo humano color castaño de 16,5 cm de longitud.

Con información de La Nación e Infobae