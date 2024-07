Subsidios a las tarifas de la luz: cómo saber si se registró la inscripción al RASE

lunes, 29 de julio de 2024 18:32

El próximo 5 de agosto vence el plazo dispuesto por el Gobierno nacional para inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) que se encuentra bajo la órbita de la Subsecretaría de Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía de la Nación. Los usuarios que deseen mantener los subsidios deberán chequear si están inscriptos, para evitar ser categorizados como grandes consumidores.

Para comprobar que la inscripción al RASE está vigente, se debe ingresar a https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/consulta/inscripcion/ e ingresar el Número de gestión (obtenido en el primer trámite), el DNI y una dirección de mail. En caso de no tener el número de gestión, se puede recuperar haciendo la gestión por la misma web.

Al respecto, además, se hicieron importantes aclaraciones. Si el usuario realizó la inscripción previamente, no es necesario llenar el formulario nuevamente. En caso de dudas, se puede verificar la inscripción y modificar los datos a través de la página web oficial.

El vicepresidente del EPRE, Dr. Ing. Roberto Ferrero resaltó la semana pasada a Diario La Provincia SJ que "lo importante es que todo usuario esté inscripto en el RASE. Si un hogar percibe $3 millones de pesos al mes, va a quedar fuera de los subsidios porque excede los topes. Insistimos en que quien no se inscribió, lo haga más si no cumple con recibir esos ingresos".

Para completar el formulario deben sumarse todos los ingresos económicos del hogar y es recomendable declarar cuántos mayores y menores de edad conviven. Esto de cara a la próxima implementación de la Canasta Energética. "Sucede que un hogar con 5 personas no consume lo mismo que uno de 2. Además, los niños no trabajan y no aportan económicamente; otro dato importante", acotó.

Por último y no menos importante: el subsidio se da al usuario de la electricidad y no al dueño del inmueble. "El formulario del RASE diferencia ambos. Además, es recomendable que el suministro eléctrico esté a nombre del beneficiario", destacó.

¿Quiénes pueden inscribirse al RASE?

Todos los usuarios residenciales de los servicios de energía eléctrica y gas natural por red que aún no se hayan inscripto y quieran acceder a los subsidios del Período de Transición, incluyendo aquellas personas que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

Se deberá completar una solicitud por hogar. Sólo podrán completar el formulario personas mayores de 18 años, sean o no titulares del servicio.