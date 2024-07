"Se me fue el mundo": el dolor por la muerte del joven futbolista

lunes, 29 de julio de 2024 10:24

Este fin de semana, una noticia conmocionó a los amantes del fútbol. Un joven de apenas 17 años fue encontrado muerto en la casa de su tío y la noticia fue confirmada por el club Atlético Mitre al cual pertenecía en Santiago del Estero. El chico fue identificado como Yian González y pertenecía al plantel de Primera División y de Reserva en el certamen organizado por la Liga Santiagueña de Fútbol.

Tras esta noticia, su novia Belén Sandez, y madre de su hijo, publicó un triste mensaje de despedida en su cuenta de Instagram: “Hoy 26 de julio me despido con el dolor más grande del mundo del hombre que más amé, a este negrito hermoso con el cual tenía planes para un futuro, compañero de locuras, padre de nuestro hermoso BB”.

“Mi ángel hermoso siempre estarán en mí esos recuerdos hermosos que teníamos, esa hermosa sonrisa que tanto me volvía loca, te amo para siempre Te tendré marcado siempre en mi alma, corazón y cuerpo. Jamás amaré a alguien como te amé y te amo a vos”, agregó al sentido escrito.

La novia del futbolista, dio a conocer cuál fue el último mensaje que le envió, momentos antes de morir. “Mi gran amor, mí compañero y mucho más vuela alto mí vida te voy a extrañar y amar mucho amor. A pesar de las diferencias y terminar muchas veces, siempre volvíamos a estar juntos. Eras mí compañero de locuras, de aventuras y de todo. Gracias por dejarme un pedacito tuyo mí amor te amo inmensamente”, escribió antes de mostrar el chat.

El joven le había prometido cambiar para poder ser una mejor persona, pero ese mismo día se quitó la vida. “Me doy cuenta de que no puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí mismo para ser una mejor persona y un mejor padre. Espero que puedas perdonarme y que podamos trabajar juntos para darles a nuestros hijos el amor y la atención que necesitan”, había escrito Ilan.

Belén, destrozada por la pérdida, expresó: “No sabes el dolor que sentí cuando me avisaron, recién leía tu mensaje, 15 minutos tarde en leer el mensaje y en 15 minutos se me fue el mundo”. Y concluyó: “Te conteste que nada del pasado importaba que yo había cambiado y dejado de ser esa nena inmadura y que entre nosotros dos todo estaría mejor, pero ya no te llegaban los mensajes ya se había acabado mi mundo”.

Con información de TN