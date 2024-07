Caso Loan: qué pasó con las pericias de ADN a la Ford Ranger blanca del sanjuanino

jueves, 25 de julio de 2024 19:24

El rastro hallado en una de las ruedas de la Ford Ranger blanca del capitán de navío (RE) Carlos Pérez, preso por la sustracción de Loan Danilo Peña, dio negativo al cotejo de ADN realizado por el cuerpo judicial de Corrientes. Sin embargo, todo es re analizado en los laboratorios de la Policía Federal Argentina, en el marco de la causa que investiga la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo.

Al igual que todo lo secuestrado en el marco de la causa por la desaparición de Loan, todavía falta la palabra final de los laboratorios de la PFA en Buenos Aires, según pudo saber Infobae.

La Ford Ranger había sido peritada, primero, por la policía de Corrientes, justo antes de que el caso pasase a manos del fuero federal, con la instrucción a cargo del fiscal de Goya Mariano de Guzmán y sus pares de la PROTEX, con Alejandra Mangano y Marcelo Colombo.

En ese estudio, se recuperaron rastros de la camioneta que fueron al laboratorio forense correntino. “Había una serie de rastros biológicos, pero no se halló sangre”, dijo en ese entonces una fuente clave en el caso.

La camioneta de Pérez

Los fiscales federales ordenaron un nuevo análisis a la unidad criminalística de la Policía Federal para evacuar dudas. Esta nueva pericia se realizó en la comisaría de 9 de Julio. Hallaron manchas rojas en una de las ruedas.

Con respecto a las manchas, el test de Luminol no pudo determinar si se trataba de sangre, óxido, barro o una sustancia química en un principio. Luego, todo cambió. “La muestra peritada fue encontrada en el guardabarros de la Ford Ranger, es de sangre y contiene ADN masculino”, aseguró un investigador, pero no era de Loan: dio negativo.

La muestra se cotejó con ADN del niño desaparecido, también con la de sus padres, José Peña y María Noguera, quienes ya habían entregado su material genético para posibles matcheos al comienzo de la búsqueda del chico y en caso de que fuera necesario. Sus hermanos también lo hicieron luego.

Por lo pronto, la causa por la sustracción y ocultamiento de Loan tiene ocho detenidos. En las últimas horas, el ex comisario Walter Maciel, también acusado de amenazas, recibió lo que tanto quería: ser trasladado del penal de Salta.

Tras pasar cinco días en Goya y ser indagado dos veces, el jefe policial logró no regresar a la cárcel salteña y obtener el aval de la jueza Pozzer Penzo para ir al penal de Marcos Paz en Buenos Aires.

“Temo que me maten porque soy funcionario hace 25 años y sé cómo se manejan las reglas carcelarias. Me siento totalmente juzgado por una condena social. Me rehúso y me niego a volver a un servicio penitenciario. Me torturaron 15 días seguidos. Me siento cuidado en mi provincia. Soy imputado colaborador”, dijo en su primera indagatoria.

Algo que finalmente no consiguió cuando amplió sus dichos este miércoles, básicamente, porque los fiscales federales Mariano de Guzmán, Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, no encontraron novedad en lo que contó en la ampliación de la indagatoria.

Así, Maciel es el segundo de los detenidos que es llevado a una cárcel de Buenos Aires. La primera había sido Laudelina Peña, quien está alojada en un calabozo del penal de Ezeiza.

Fuente: Infobae