Contratos de grúas: Jorge Macri denunció irregularidades durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri está decidido a no poner paños fríos en su guerra fría contra Horacio Rodríguez Larreta. Luego de confirmar que mantendrá bajo el paraguas estatal el sistema de grúas de la Ciudad, anunció que impulsa una “investigación interna” por los contratos preadjudicados en los últimos días de gestión de su antecesor.

Macri explicó que los contratos para acarreo de vehículos en infracción estaban preadjudicados, por lo tanto, no otorgarles la concesión y mantenerlos en el plano estatal no incumpliría el contrato. “En el marco de tiempo que podemos seguir analizando esa preadjudicación decidimos no otorgarla”, sostuvo en LN+.

Fue sobre este último punto en el que se detuvo para esparcir un manto de sospecha sobre los contratos. “Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre. Yo asumí el 7 de diciembre, con algunas firmas hechas el 11 por funcionarios que ya no eran funcionarios”, comentó y acto seguido confirmó que esa información es “parte de una investigación interna" que la Ciudad está "haciendo”.

Consultado sobre si la gestión anterior, encabezada por Rodríguez Larreta, hoy desplazado dentro del PRO, hizo algo impropio en relación a la contratación del servicio de grúas, Macri fue tajante en su respuesta: “Yo creo que sí”. No obstante, dijo que el tema se definirá con la investigación interna.

“Si está aclarado administrativamente que hubo una firma digital antes y después solo se perfeccionó en papel un acto administrativo, puede haber pasado”, comentó como una posibilidad que quitaría el manto de sospechas sobre su antecesor.

Pero de todos modos, aclaró que ese escenario no restablecería la buena relación con Rodríguez Larreta: “Igual si se firmó digitalmente el 6 o 7 cuando se estaban yendo y yo asumo el 7 por lo menos fue descortés para conmigo”, dijo.

Fuente: Clarín