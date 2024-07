La conmovedora despedida da la hermana de Catalina, la joven asesinada en Córdoba

domingo, 21 de julio de 2024 00:00

El miércoles pasado se dio a conocer la trágica noticia del femicidio de Catalina Gutiérrez, que tiene como principal acusado a Néstor Soto, un joven de 21 años que era su amigo en la universidad. Actualmente, él se encuentra detenido mientras su familia clama por justicia. En este contexto, su hermana le dedicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales, acompañado de una serie de fotos de ambas a lo largo de sus vidas.

La joven publicó un emotivo mensaje en el que expresó: "Siempre te recordaré con tu sonrisa y alegría que te hacían tan especial, te amo con todo mi ser, mi Catu, y siempre me aseguré de que lo supieras".

Con cariño, añadió: "No podría haber tenido una mejor hermana. Ahora somos una sola persona. Dondequiera que estés, espero que encuentres paz. No me dejes sola y ayúdame, porque te necesitaré toda mi vida".

Para concluir, escribió: "Juntas en esta vida y en las que vendrán. El cielo está de fiesta. Te amo con todo mi corazón, mi angelito guardián".

CÓMO PEDIR AYUDA

Llamá al 144 por asistencia contra violencia de género.