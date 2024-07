El padre de la influencer cordobesa dijo que estuvo con el sospechoso después del asesinato

sábado, 20 de julio de 2024 20:49

Durante la investigación del asesinato de Catalina Gutiérrez, la influencer que fue asesinada el miércoles anterior en Córdoba, su padre, Marcelo Gutiérrez, informó que el principal sospechoso, Néstor Soto, se presentó en la comisaría en el momento en que la familia se enteró del femicidio. “Es macabro”, afirmó sobre Soto, de 21 años, amigo de la joven y único detenido en el caso.

Marcelo relató que Soto aparentó estar afligido cuando estaban en la delegación policial tras reportar a Catalina como desaparecida y recibir la noticia de que había sido hallada sin vida. “¡Quién pudo haber hecho esta locura!”, expresó el padre, quien identificó a Soto como el principal señalado por la Justicia. El sospechoso incluso abrazó a la madre de la víctima para consolarla.

“A mí no (me abrazó), gracias a Dios, porque me hubiera dado asco después de todo lo que sucedió, una repulsión. Pero estuvo ahí, presente. Nosotros hicimos la denuncia en la comisaría y estábamos todos allí cuando él llegó, incluso llegó con su novio. Era algo espantoso, es macabro. Creo que en ninguna película habría ocurrido algo así”, comentó Marcelo a El Doce desde la habitación de la joven.

“Es alguien desquiciado que no merece vivir en este mundo”, concluyó al reconocer que nunca imaginó que pudiera cometer un acto así, ya que lo consideraba una persona de confianza, especialmente porque habían sido amigos durante más de tres años. Además, no pudo confirmar si el detenido tuvo cómplices, pero anticipó que era solo cuestión de tiempo para que se supiera.