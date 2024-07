José, hermano de Loan, contundente: "se ensució por un simple billetito"

martes, 2 de julio de 2024 22:29

Loan Danilo Peña (5) desapareció el 13 de junio en Corrientes. Este martes se cumplen 19 días desde que se lo vio por última vez, tras participar de un almuerzo en la casa de su abuela, en la zona rural de la localidad de 9 de Julio. El ex marino, Carlos Pérez, y su esposa, la ex funcionaria María Victoria Caillava, niegan haberlo atropellado y piden que se investiguen los vínculos de Laudelina con la policía y el poder político de Corrientes. Aún no hubo noticias del paradero del niño y siguen los operativos de búsqueda.

Uno de los hermanos de Loan Danilo Peña cargó contra su tía Laudelina, quien el último fin de semana declaró que el niño de 5 años había sido embestido por la camioneta de Carlos Pérez.

"Estoy perdido por todo lo que dijo Laudelina, para mí se ensució por un simple billetito. Detrás de esto hay mucha gente, no es sólo el comisario, hay más involucrados", dijo el hermano de Loan por LN+.

Fuente: con información de Clarín