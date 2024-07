El sanjuanino Carlos Pérez habló del rastro de Loan en su camioneta

viernes, 19 de julio de 2024 19:59

El exmarino Carlos Pérez y su esposa, María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal de 9 de Julio de Corrientes hablaron ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo por la causa que se investiga la desaparición de Loan Danilo Peña. Su declaración luego fue dada a conocer a la prensa y sorprendió a muchos.

Ambos están acusados del presunto delito de “sustracción y ocultamiento” del nene de cinco años que desapareció el pasado 13 de junio en Corrientes y este jueves declararon vía Zoom desde Salta, donde ambos están detenidos. En este contexto, negaron cualquier implicación en una red de trata de personas.

Según informó TN, ante la magistrada, Pérez declaró que él y su esposa están detenidos por “una tremenda mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado”, y reafirmó su inocencia.

“En un momento lo subí a la camioneta a Joaquín (hijo de Antonio Benítez), -que estuvo todo el día con Loan-, y mi esposa también llevó a tres hermanos de Loan, por eso creo que puede haber algo de la presencia de Loan en el vehículo”, sostuvo Pérez respecto de los rastros hallados en la camioneta.

Después argumentó: “Es improbable que haya subido al auto. Les aseguro que Loan no estuvo nunca ni en la camioneta ni en el auto. La camioneta puede estar contaminada por los hermanos que estuvieron ahí”.

“Nosotros no teníamos conocimiento que se había perdido una criatura, pensamos que la tía lo iba a buscar, entonces nos fuimos por el camino rural. En ningún momento la camioneta se lavó”, declaró el exmarino y apuntó contra Benítez: “Tengo sospechas porque me llamó la atención ver volver a Benítez sin remera, corriendo transpirado. Lo vi deambular, pedido sin hablar con nadie. Me dio la sensación de una persona que no estaba en su normalidad”.

Con información de TN