"Me dijeron que...": El tío de Loan declaró y reveló sorpresivos detalles

jueves, 18 de julio de 2024 16:55

La pareja de Laudelina, Antonio Benítez, declaró frente a la jueza Cristina Penzo durante varias horas y este jueves trascendieron los detalles más importantes de su indagatoria. En este sentido, el tío de Loan señaló que la policía le pidió que culpe a alguien: “Era a Macarena Peña o a Mónica Millapi”.

Indagado tras ser imputado por el delito de “sustracción de menores”, Benítez sostuvo que cree que a Loan se lo llevaron, pero no sabe quién.

"Voy solo, los chicos estaban jugando sobre una sábanas y voy solo me dirijo hasta la planta… Había poquitas y me senté… A los 10 minutos llega Ramírez con la señora y todos los chicos", detalló sobre el paseo por el naranjal.

“En eso que estábamos suena el teléfono de Ramírez y él se aleja, habrá hablado un 15 minutos, cortó y le dije ‘vamos’, seguimos camino íbamos hablando, cuando llegamos a 150, 200 metros. Y ahí nos damos vuelta y dice “falta mi sobrino Loan”. En eso saco mi teléfono le llamo a mi señora y le dije si estaba Loan ahí, y dijo que no”, continuó con el relato.

Sobre el momento de su detención, el tío de Loan denunció el violento accionar de los agentes policiales: “Me esposaron, me pegaron, me dijeron que tienen el modo de hacer hablar y hasta pidieron que culpe a alguien. Era a Macarena Peña o a Mónica Millapi”.

En este sentido, el hombre agregó: “Yo le decía cómo voy a culparlas, si yo no las vi”.

“Estuve sin comer. Estuve esposado en una esquina, recién domingo al mediodía nos pusieron en el calabozo de 9 de Julio, al fondo de la comisaría”, manifestó acerca del maltrato que padeció en los primeros días de la desaparición del menor.

Pese a que respondió todas las preguntas, la Justicia sostiene que Benítez no logró establecer con certeza que hizo entre las 14:25 y las 18:30.