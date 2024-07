Horror en Córdoba: hallaron muerta y quemada a una joven en un auto

jueves, 18 de julio de 2024 12:13

El cuerpo de una joven de 21 años fue encontrado en las últimas horas dentro del auto de su madre en la ciudad de Córdoba. Estaba en el asiento trasero y parcialmente quemado. El caso se investiga como un presunto femicidio y ya tiene un sospechoso detenido, un joven de la misma edad con quien la víctima mantenía una relación.

De acuerdo a la reconstrucción, Catalina Gutiérrez, la víctima, planeaba encontrarse ayer con un grupo de amigas y le pidió prestado el auto a su mamá para reunirse con ellas en el Patio Olmos, pero nunca llegó. La preocupación fue creciendo con el paso de las horas y, al no lograr comunicarse por teléfono tampoco con Catalina, una hermana suya empezó a rastrear sus últimos movimientos a través del sistema de búsqueda de Apple, señaló TN.

Así detectó que pasada la medianoche la señal del teléfono de la víctima se mantuvo fija en la calle Pedro Echagüe al 3900 y no volvió a registrarse ninguna actividad, por lo que dio aviso a la Policía y se precipitó el macabro hallazgo.

Según confirmó una fuente policial al diario La Voz, la hipótesis del homicidio en ocasión de robo fue descartada rápidamente debido a que no faltaba ninguna de las pertenencias de la víctima en la escena.

También llamó la atención de los investigadores que, si la joven manejaba el vehículo, su cuerpo apareciera en el asiento trasero. No obstante, aunque no se advirtieron heridas de arma de fuego o signos de violencia a simple vista, todo indica que la joven fue víctima de un femicidio. En esa línea, creen que el autor del hecho intentó quemar el auto despues de matarla, pero no logró completar su objetivo.