Caso Loan: salió a la luz una nueva y escalofriante hipótesis

La desaparición de Loan Danilo Peña cumple un mes y pese a que hay siete detenidos y la Justicia Federal investigando, hay más dudas que certezas. La primera hipótesis que estuvo firme fue que el niño se perdió, luego ésta se descartó y se habló de un accidente de auto. Sin embargo hubo una tercera hipótesis que cobró fuerza y es que el niño de 5 años de edad fue víctima de la trata de personas.

Este viernes, Jonatan Viale reveló otra hipótesis que maneja Fernando Burlando, abogado defensor de la familia del niño. En TN, el periodista contó que mantuvo una charla telefónica fuera del aire y allí le preguntó: "¿vos crees que está Loan ahí?".

"'No', me dijo, creo que acá no está, pero venimos igual a investigar. Es más, él, por lo que tengo entendido, cree que está en otro país, que no es ni Argentina, ni Paraguay. Él cree que está en Brasil", señaló subrayando que esta hipótesis

Sobre la idea de Trata de personas, en TN informaron que la nueva abogada de Laudelina, tía de Loan, señaló que la mujer va a volver a declarar, va a hacer una ampliación de indagatoria pero no se sabe cuándo.

"Va a aclarar todo lo que dijo y se desdijo. Esto no es un accidente, quiere encerrar todo el culposo", destacaron en el programa y subrayaron: "no fue un accidente de tránsito, eso no ha sido culposo. Laudelina tiene una versión diferente a todas las que ya dio. Este es el tema. Y va a hablar de trata de personas y va a hablar de pedofilia".