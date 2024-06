Villarruel criticó a Kicillof por eliminar la repitencia en el sistema escolar

viernes, 7 de junio de 2024 09:45

"Sacar la repitencia avala y acrecienta los desastrosos resultados". Con esas palabras, la vicepresidenta de Argentina y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, se refirió a la medida que tomó el Gobierno de Buenos Aires de eliminar la repitencia y permitir que los alumnos pasen de año sin aprobar materias.

A través de la red social X (ex Twitter), Villarruel expresó: "En una provincia donde para el Gobernador @Kicillofok. sus referentes son estos impresentables, sacar la repitencia avala y acrecienta los desastrosos resultados en los cuales los estudiantes no comprenden textos, no pueden hacer operaciones matemáticas y no comprenden el valor del esfuerzo que siempre tiene premio".

"¿Qué podemos esperar de un burro más que una patada?", finalizó el posteo que acompañó con fotos de Kicillof junto al secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel; al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner; y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a quienes tildó de "impresentables".