Habló el papá de Loan y cuestionó la declaración de Laudelina: "seguramente que le están pagando"

domingo, 30 de junio de 2024 19:24

Loan Danilo Peña ya lleva 17 días desaparecido en Corrientes y si bien algunas hipótesis avanzan más fuertes que otras, las dudas siguen sobrevolando la causa. El viernes pasado, la tía del niño de 5 años de edad, Laudelina, declaró ante la Fiscalía de Corrientes y su accionar generó más dudas que certeza. La mujer dijo que la funcionaria municipal Victoria Caillava y el exmilitar de la Armada Carlos Pérez, habrían atropellado al pequeño tras el almuerzo del 13 de junio y luego habrían descartado el cuerpo.

Este domingo, en la previa a una marcha de silencio pidiendo justicia, el padre de Loan, José Peña, puso un manto de dudas sobre el accionar de Laudelina y ante la pregunta del periodista de TN sobre si las palabras de la mujer son impulsadas por alguien que la manipula, él contestó: "Seguramente que le están pagando para que diga ella. Seguramente que sí".

La duda de José es por qué la mujer declaró ante un fiscal de la justicia de Corrientes y no del Juzgado Federal como correspondía. "Ahí tuvo que ir ella, no a Corrientes", apuntó señalando que con ella, él no se volvió a comunicar desde antes de que hiciera la declaración.

Este domingo, José recibió en su casa al abogado Burlando, quien tomó la representación de la causa de desaparición de Loan. "Le contámos todo, y él quiere ver el teléfono. Él quiere ir ahora al naranjal. Quiere tomar los tiempos, las distancias, todo", agregó.

Por otro lado, José aclaró que no tuvo oportunidad de hablar con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich pero sí la vio trabajando en el lugar con la policía federal.