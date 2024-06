Habló el hermano de Loan sobre la declaración de Laudelina: "¿por qué esperó tanto?"

domingo, 30 de junio de 2024 08:08

En medio de una intensa investigación judicial, el caso de Loan ha dado un giro significativo con la declaración de Laudelina Peña, tía del niño de cinco años. Según Peña, Loan fue atropellado por la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, el exmilitar Carlos Pérez, ambos actualmente bajo detención.

José, el hermano de Loan, expresó su sorpresa ante esta revelación en una entrevista con TN, destacando que su tía no había mencionado nada sobre este hecho antes de declarar ante las autoridades provinciales. "Si ella quería declarar: ¿por qué esperó tanto? No lo explico, es todo muy extraño", enfatizó José, visiblemente desconcertado por la situación.

Además, José compartió su angustia y confusión respecto a la situación actual: "No puedo describir lo que estamos viviendo, me siento perdido y angustiado, ya no creo en nada".

En un punto crucial, José reveló que ni su tía ni sus padres habían hablado con Laudelina antes de que esta prestara declaración ante el fiscal provincial, complicando aún más el panorama familiar en medio de la búsqueda desesperada de Loan, que ya lleva más de 15 días.

Laudelina Peña afirmó durante su testimonio que el niño había fallecido tras ser atropellado en Corrientes, hecho que ha fortalecido la hipótesis del accidente involucrando a la camioneta Ford Ranger perteneciente a Caillava y Pérez.

El caso continúa desarrollándose mientras la Justicia profundiza en los detalles proporcionados por Peña y otros aspectos que rodean la desaparición y muerte de Loan, manteniendo en vilo a la comunidad y generando interrogantes sobre los eventos que llevaron a esta trágica situación.

Fuente: con información de TN