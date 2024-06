La tía de Loan rompió el silencio y reveló sorpresivos detalles: "Escuché el ruido del choque"

sábado, 29 de junio de 2024 14:48

El día de la desaparición de Loan, Laudelina Peña (tía de Loan) estaba presente en el almuerzo familiar. En una entrevista, relató que vio a Loan dirigirse hacia un área donde había naranjas y lo acompañó hasta cierto punto cercano a un alambrado y una tranquera.

A más de 15 días de la intensa búsqueda de Loan Danilo Peña, Laudelina, la tía del niño de cinco años, se quebró y declaró que el pequeño murió atropellado en Corrientes. La mujer prestó declaración ante el fiscal provincial durante seis horas. De esta manera, se confirmaría la hipótesis del accidente con la camioneta Ford Ranger de la exfuncionaria municipal.

Las frases más sorprendente de la declaración de Laudelina Peña

"Caillava me amenazó de muerte”

“Escuché el ruido del choque y la frenada de la camioneta”

“Vi cuando Pérez subía a Loan a la caja de la camioneta”

“Caillava me dijo que me callara porque me iba a matar”

“Caillava me pidió que siga buscando a Loan”

“Una hora y media después me llamó Caillava”

“Me encontré con Caillava en una escuela y me dio la zapatilla”

“Esa misma tarde puse la zapatilla”

Fuente: con información de TN