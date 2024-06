Caso Loan: el gobernador Valdés asegura que "se ha dado un gran paso en la resolución"

sábado, 29 de junio de 2024 14:10

La desesperación por no hallar a Loan con vida tendría un final inesperado y trágico si se confirma la versión de una declaración de Laudelina, tía del nene de cinco años y pareja de uno de los principales imputados y detenidos, en la que habría informado que al chico lo atropellaron con una camioneta en la que se hallaban María Victoria Caillava y Carlos Pérez.

Esta declaración en sede judicial, que deberá ser ratificada ante miembros de la Justicia Federal, podría conducir a resultados según se deja entrever por el reciente posteo del gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, que redactó en su cuenta de X, "Se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan”.

Si bien el mandatario radical no dio mayores precisiones acerca de su críptica declaración, fuentes cercanas a él, expresaron a NA, que la hipótesis del arrollamiento de Loan por una camioneta, es “hoy la principal hipótesis para resolver el caso”.

Lo cierto es que Gustavo Valdés ha sido uno de los grandes perdedores en la lucha política abierta a partir de la desaparición de Loan por la lentitud en la investigación y porque su fuerza policial está compuesta por policías con denuncias de abuso sexual, como es el caso del detenido del comisario mayor Walter Maciel con prisión preventiva acusado del delito de encubrimiento.

Acerca de esta cuestión del expediente judicial, el fiscal general de Corrientes, César Sotelo, que tiene una trayectoria de 19 años en su cargo como jefe del ministerio púbico, afirmó de manera contundente, "…durante las imputaciones de los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry contra los seis detenidos se indicó que uno de los involucrados plantó la zapatilla de Loan en los rastrillajes para desviar el caso. En principio eso está establecido en la acusación de los fiscales que intervinieron. Es tremendo".

El fiscal general de Corrientes, César Sotelo se mostró molesto por cómo se llevó a cabo el caso desde el primer día de búsqueda: "El principio de la investigación fue anormal, no hubiera imaginado nunca que desde un entorno familiar y desde alguien que tenía que cuidarnos nos hayan plantado absolutamente todo para que esto se haga mal desde un primer momento".

La política en Corrientes está ardiendo por el caso Loan. Mientras que los legisladores de Unión por la Patria, quieren escuchar al ministro de seguridad, Buenaventura Duarte, para conocer sobre los procedimientos llevados a cabo ante la desaparición del menor Loan Danilo Peña, el gobernador Gustavo Valdés, sufre “fuego amigo", o no tanto de integrantes de su propio partido.

Si bien, el aparato policial y judicial de la provincia no pudo resolver esta trama a lo largo de muchos días y la ira de los pobladores de 9 de Julio y de los correntinos en general se hizo sentir, a través de marchas, por el nombramiento de un “sherif” señalado por abuso y defendido por un cura, Cristian González, que tampoco goza de la simpatía del pueblo de Loan, el radical Gustavo Valdés accedió al poder después de derrotar a un caudillo poderoso, su antecesor en el cargo, Ricardo Colombi.

Cerca de Valdés atribuyen a Colombi algunas “maldades” en medio del enojo de los correntinos por la ausencia de Loan. Se difundió un extraño mensaje con la voz del gobernador Valdés, que luego se demostró que era apócrifo, una buena imitación de su voz. Allí se escuchaba, "no me interesa si él aparece o no, imagínate si se levanta ese pueblo de mierda; hacé que caiga alguien”. Valdés atraviesa su último mandato, la constitución provincial no lo habilita a una reelección, y la interna recrudeció con el caso Loan.

Pero en el terreno nacional, la política también fue interpelada. Desde acusaciones a la administración de Javier Milei por haber pasado la “motosierra”. El Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata de Personas quedó bajo la órbita de Patricia Bullrich y sufrió recortes en todas sus delegaciones.

Sin embargo, para el presidente Milei, el caso Loan no es un tema menor de su agenda y lo interpela directamente porque como señaló NA, desde su campaña presidencial, viene alertando junto a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, acerca del accionar de estas mafias trasnacionales de trata de niños, que tienen contactos locales.

Esto es así, porque el propio Milei firmó una declaración de lucha contra la trata de niños organizada por el incansable cineasta Eduardo Verástegui, creador de la polémica película Sounds of Freedom, que desafía los convencionalismos de tipo woke en la sociedad norteamericana y pone en alerta a las familias acerca de una problemática que involucra a los más inocentes de nuestras sociedades: los chicos.

En este contexto, la ministra de seguridad Patricia Bullrich, paso de estudiar lo que sucede en Paraguay y Brasil, donde los capos del crimen trasnacional tienen asiento a dirigirse, directamente a Corrientes, para sumarse y dirigir las pesquisas.

Si bien, el gobierno nacional es aliado del provincial, Bullrich prefirió evitar reunirse con Valdés al llegar a Goya, y se dedicó a ordenar que ninguna información se filtre durante la investigación por la desaparición de Loan.

Emitió una resolución prohibiendo a los funcionarios de Seguridad tomar contacto con los medios de comunicación “sobre cualquier materia”, sin ser autorizados por Carlos Cortés, el responsable del área.

Ahora bien, la propia ministra hizo declaraciones donde señaló que en contraposición con lo señalado el lunes pasado por los fiscales de la Unidad Fiscal de Goya, Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, que existe evidencia fotográfica que sitúa a Loan en el naranjal. Y, también, habló de manera descarnada acerca de implementar equipos radiológicos para “ver la panza de los animales” y descartar que el pequeño haya sido devorado.

Estas últimas expresiones fueron muy comentadas y criticadas en redes y por actores políticos del propio oficialismo como el legislador porteño de La Libertad Avanza, Eugenio Casielles, que posteó “Cuando se gestiona para las cámaras la sobreactuación es tan inevitable como el ridículo. Llegar 10 días tarde debiera ser suficiente para dejar de perder tiempo yendo a la televisión y concentrarse en encontrar a Loan en serio.”

La declaración del socio polítcio de Ramiro Marra en la CABA es similar a la misma repercusión crítica que sostuvieron los diputados nacionales de Unión por la Patria y de bancadas opositoras contra la actuación del gobierno nacional.

Durante la sesión por la Ley Bases y con 14 días sin Loan Danilo Peña, algunos diputados de la oposición que se encontraban en el recinto tratando la Ley Bases pegaron carteles con la cara del menor en sus bancas. El folleto utilizado es el difundido durante las últimas semanas por las fuerzas de seguridad, el cual cuenta con un primer plano del niño y pide llamar al número 134 en caso de cualquier novedad sobre su paradero.

Esta actitud fue criticado por varios referentes del oficialismo y miembros del PRO como Hernán Lombardi que acusó, "..me cuesta pensar algo más miserable que la utilización del dolor y la conmoción que sentimos por Loan que hace el kirchnerismo. Las fotos en las bancas hablan del oportunismo y no de su preocupación por la búsqueda de justicia”.

La posible resolución del caso Loan será un triste bálsamo para su familia y el pueblo correntino pero también apaciguará los ánimos políticos caldeados por la futura lucha electoral en todo el país.