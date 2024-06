Caso Loan: ¿Caillava y Pérez lavaron la camioneta con la que habrían atropellado y matado al niño?

sábado, 29 de junio de 2024 17:30

"Vi como una persona lavaba la camioneta". Con esas palabras, Brisa, una vecina de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, aseguró que vio cómo el mismo jueves 13 de junio ellos lavaban la camioneta Ford Ranger. Si bien en su momento estas palabras fueron desacreditadas por la pareja que hoy está detenida, ahora cobra todo más fuerza.

"Yo venía a almorzar de la casa de mi mamá, el fin de semana, y pasé frente a la casa de Victoria. Vi a una persona que estaba lavando la camioneta. Lo único que veo es que estaba con un baldecito y estaba lavando la camioneta", explicó en Telenoche por ElTrece.

Luego indicó que l camioneta no estaba en la vereda sino "al fondo donde estaban las maquinarias". "No sé si era Victoria o quién fue, pero yo vi a una persona que estaba ahí", recordó destacando que cuando dijo "que ella estuvo en el almuerzo, que ella estuvo presente ahí, que fue a Corrientes y vino y la camioneta estaba lavada. Cuando dije eso, al día siguiente ella salió a hablar en los medios acá locales a decir que era todo mentira".

"Después de eso que hablé y le mencioné a Victoria, me llamó una persona que está en la política que quería hablar conmigo porque yo le mencioné a Victoria... Yo dije antes de que aparezca la foto que ella estuvo ahí y que por qué no la investigan a todos los que estuvieron juntos en la mesa también", agregó la vecina aclarando que ella no "tuve miedo" en decir lo que dijo y que "por Loan haría lo que sea, es mi vecinito y yo la estuve viendo crecer".

El caso por la desaparición de Loan tendría un giro inesperado luego de la declaración de Laudelina, tía del menor y pareja de uno de los detenidos. Frente al fiscal provincial, la mujer habría informado que al pequeño lo atropellaron María Victoria Caillava y Carlos Pérez.

Según indicó, en un momento del recorrido “siente el impacto de la camioneta del matrimonio contra algo, que era el niño”.

A su vez, manifestó que la ex funcionaria y el excapitán de la Armada “estaban muy nerviosos” y que le dijeron que lo iban a llevar al hospital, pero que no sabe “realmente qué pasó con el cuerpo”.

El matrimonio habría atropellado a Loan con su camioneta

La mujer también remarcó que tras el accidente y previo a supuestamente ir al hospital, ellos le pidieron que “no diga nada”.

Fuentes del caso señalaron que en la declaración Laudelina habría explicado que le entregaron la zapatilla de Loan y el comisario Walter Maciel sería quien la plantó en la zona rural.

Aunque no hay mayores detalles, se cree que el menor pudo haber sido enterrado por el matrimonio.

De esta manera, Laudelina deberá reafirmar su declaración ante la Justicia Federal. Sin embargo, medios locales destacan que no hay noticias de la mujer desde minutos después de que terminó con su testimonial.

“Cierra su declaración porque hubo nuevos rastrillajes en los campos de Caillava y se ordenaron pericias en los vehículos”, destacó el periodista Nicolás Wiñazki.

A su vez, se resalta que en las primeras pericias con perros en la camioneta y el auto el resultado fue positivo para el hallazgo de rastros del pequeño.

Se supo además que la declaración fue grabada por lo que la transcribirán para luego enviarla de manera formal a la Justicia.

La versión de un posible accidente se dio a conocer en las últimas horas cuando la Justicia confirmó que se iban a realizar nuevas pericias en los autos secuestrados de Caillava y Pérez.

Ante el conocimiento del testimonio, Gustavo Valdés, Gobernador de Corrientes, escribió en sus redes y resaltó que se dio un gran paso en la causa.