La impactante frase de la mamá de Loan: “Tengo el presentimiento”

miércoles, 26 de junio de 2024 14:55

María Noguera, la mamá de Loan, habló con el móvil de TN que se encuentra en Corrientes y aseguró que tiene el presentimiento que su hijo “va a aparecer hoy”. “Tiene que aparecer. Los que lo tienen a Loan, tráiganlo a mi casa”, pidió.

En la misma línea, planteó que “a esta altura - de la búsqueda- ya no confía en nadie” y dijo que está segura de que nadie le avisó a su marido que se iban a llevar a Loan a juntar naranjas.

Frente a su presentimiento materno dijo que “espera que los que tienen a Loan lo tengan bien y le den algo”. “Ojalá no esté sufriendo y no tenga hambre. No somos gente mala, somos una familia humilde, unida y buena. No sé por qué hicieron estas cosas”, señaló.

Con respecto a los posibles sospechosos, deslizó: “Hoy no hay que confiar en nadie. Mi hijo no iba con gente extraña, no quería comer con gente extraña. Comía al lado de su papá o al lado mío”.

A su vez, Delgado planteó que Loan fue al naranjo “porque lo llevaron y no le dijeron al papá que iba a ir a tomar naranja”. “Sabemos como es Loan, si estaba perdido se hubiese escuchado y ahí no se escuchaba nada, era todo silencio. Él no conocía ese monte, se hubiese quedado gritando y llorando”, remarcó la mamá.

En esa misma línea, planteó: “Al principio le dije al jefe que no estaba ahí y le pedía que allanen las casas de la ruta, pero no me escuchaba. Él no estaba en el monte, siguen buscando y no encuentran nada”.

Fuente: TN