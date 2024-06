Burlando anunció que será el abogado de la familia de Loan

domingo, 23 de junio de 2024 22:34

En horas de la tarde de este domingo, el abogado Fernando Burlando anunció que será parte de la querella y representará a la familia de Loan Peña, el pequeño de cinco años que desaparecido hace 13 días en la localidad de 9 de Julio, Corrientes.

Señaló que no se puede "dejar que esto le esté pasando esto a una criatura”, dijo y agreó, “son delitos donde las investigaciones tienen que marchar de una manera muy, pero muy acelerada y contundente en los primeros momentos. Todo este tiempo es tiempo de pérdida. Mientras no aparezca Loan, es tiempo de pérdida”.

Al respecto agregó: "Esto se ha metido en todos los hogares. No podemos permitirnos que esto le pase a ninguna criatura. Parece que vivimos en una realidad del pasado”.

También dijo: “La trata no es broma, es algo que existe no solo en Argentina. Lo primero es que hay que entender es que esto es una triste realidad”.

El abogado precisó que “la Justicia va perdiendo, aunque tiene todos los medios para dar con la verdad. Hay medidas que no se tomaron, insólitamente: hay integrantes de la familia que pudieron haber aportado elementos, pero todavía no les tomaron declaraciones. La detención de Caillava y Pérez se pudo haber decidido instantáneamente, y no se entiende por qué tanta dilación ni tan poca vocación", en declaraciones a TN.

Finalmente, Burlando también les envió un mensaje a los detenidos por el caso: "Si aportan algún tipo de dato preciso, la Justicia va a tenerlo en cuenta. Me voy a ocupar personalmente de que se les dé una mano si colaboran y aparece Loan".