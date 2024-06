Desaparición de Loan, minuto a minuto: hay nuevas pericias contra los detenidos

jueves, 20 de junio de 2024 16:27

Desde el restaurante, el hombre sostuvo que el parrillero todavía no llegó, pero que el próximo paso es que le muestren fotos para confirmar que no es Loan.

"Vivimos a 40 kilómetros de Ibicuy, Entre Ríos. Veníamos de Rosario y paramos a comer acá con la pareja de amigos y su hijo Eliseo, al cual confundieron", sostuvo en declaraciones televisivas. Eliseo tiene 6 años.

“Recién nos enteramos hoy de que había una denuncia y nosotros rápidamente llamamos a la Policía Caminera para quitarles la duda y vean que éramos nosotros y que la investigación no se centre en otra cosa”, señaló.

En este sentido, Máximo afirmó que no quiere que la investigación se desvíe y se pierda tiempo, al tiempo que consideró que “la idea de colaborar con la causa hizo que se equivoquen”.

Una amiga de la abuela contó detalles del día que Loan desapareció

María Victoria es amiga de Catalina, la abuela del menor. Ese jueves fue junto con su marido a almorzar a la casa de la señora y a una semana del caso contó detalles importantes sobre cómo fue la jornada antes y después de la desaparición de Loan.

“La abuela nos invitó ese jueves a almorzar y yo fui con mi marido cerca de las 12 del mediodía. Cuando llegamos estaba la abuela, las tías, un primo y Loan. Las ayudé a armar la mesa”, empezó el relato.

En diálogo con TN, la mujer destacó que a los 20 minutos llega la pareja que actualmente esta detenida junto con su hija y dos sobrinos: “Nos sentamos todos en la mesa, los chicos estaba en otra. La foto que se viralizó es porque Loan prefirió estar al lado de su papá para que le corte la comida”.

“No se notó nada raro durante el almuerzo, fue muy tranquilo”, remarcó y continuó: “Después se levantaron los platos y los chicos van al patio donde había un árbol de mandarinas”.

En la mesa solo quedaron la abuela, el papá de Loan, María Victoria y su marido: “Laudelina, su pareja, Ramírez, Millapi, otra mujer y cinco menores se fueron para el monte”.

“A mitad de camino Laudelina regresa porque yo les dije que a las 14:30 me iba a ir porque jugaba River”, detalló.

“En un momento voy con Laudelina y Catalina a buscar mandarinas al árbol y ahí ella recibe un llamado de Antonio, su pareja. Me dice que se va porque Loan al parecer retomó para venir a la casa, pero todavía no había llegado”, indicó.

María cuenta que es ahí cuando decide con su marido irse al creer que la tía de Loan iba a encontrarse con el menor y no que lo iba a salir a buscarlo porque estaba perdido.

“Llegamos a nuestra casa y ahí me llama Catalina para preguntarme si vimos al nene por el camino, a lo que le respondo que no. Ella me pide si nos podíamos fijar en la camioneta. Me pareció raro, pero nos fijamos igual y no estaba, me tiré hasta abajo para ver”, manifestó.

“Fui yo quien llamé a la Policía porque se iba a hacer de noche. Les pasé toda la información y pedí que nos ayuden. Cuando corto decidimos volver y nos pusimos a buscarlo. En el camino llamé a vecinos del campo para que se sumen a la búsqueda”, destacó.

La mujer sostuvo que durante los rastrillajes gritaron, lo llamaron por su nombre para ver si respondía, pero no pasó nada: “En un momento mi marido vio a una oveja con su cría y cuando se acercó lo quiso atacar, por eso pensamos en un principio que capaz el pequeño quiso hacer lo mismo y fue lastimado, pero era muy raro porque no lo veíamos”.

Con respecto a cuando llegó la Policía, María Victoria subrayó: “Fue a las 17:45, cuando nosotros ya habíamos rastrillado todo el monte. Antes habían llegado la mamá y los hermanos de Loan”.

Por último, señaló que nunca se cruzó con la pareja detenida, pero sí con Antonio, quien "llegó con el torso desnudo, transpirado y le dijo a su Laudelina que se iba al pueblo a cargar nafta y buscar linternas”.