Incendiaron el móvil de Cadena 3 en la movilización frente al Congreso

miércoles, 12 de junio de 2024 18:04

Manifestantes incendiaron un móvil de Cadena 3 durante una protesta contra la Ley Bases frente al Congreso de la Nación. Orlando Morales, cronista de la emisora, sufrió agresiones mientras intentaba subir al vehículo, que posteriormente fue volteado y destruido por los manifestantes.

"Estaba a punto de subir al móvil cuando me golpearon. Me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo, volcaron el vehículo y lo quemaron", relató Morales. Por fortuna, no había ocupantes en el vehículo en el momento del ataque.

El periodista fue asistido por personal del SAME, quienes confirmaron que se encontraba en buen estado de salud tras el incidente. Afectado por lo sucedido, Morales expresó su indignación: "No puede haber gente tan malvada. Hay que hablar, dialogar, pero no de esta forma. No quiero un país así para mis hijos y los hijos de los argentinos, que sea un país libre, que piense lo que piense pero con respeto".

"Esto es angustiante: no quiero un país así para mis hijos": así se quebró Orlando Morales, el periodista de Cadena 3 al que le prendieron fuego el móvil. "No puede haber gente tan malvada: vos podés pensar de una forma, yo de otra... pero hay que dialogar", subrayó pic.twitter.com/kWyC2bfSLw — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 12, 2024

Morales, quien ha trabajado en la calle desde 1992, confesó que nunca había experimentado algo similar: "Me pasó a mí, pero le podría haber pasado a cualquiera. Es angustiante".

La manifestación, organizada por partidos de izquierda y grupos piqueteros, estuvo marcada por enfrentamientos con la policía, en un clima de fuerte tensión donde algunos encapuchados lanzaban piedras frente a la Plaza de los Dos Congresos.