Tragedia en una escuela: una nena sufrió un paro cardíaco y murió

miércoles, 8 de mayo de 2024 07:38

Una niña de 12 años murió tras sufrir un paro cardíaco mientras se encontraba en una escuela de la localidad de Batán y, si bien los médicos intentaron reanimarla, la menor no presentaba signos vitales.

Según informó La Capital, el hecho ocurrió en el mediodía del martes en la Escuela Nº 7 Juan B. Selva y que la alumna que cursaba el sexto año de la primaria, se encontraba en clases cuando se descompensó y perdió el conocimiento hasta que finalmente falleció.

Las autoridades de la institución llamaron rápidamente al 911, mientras que el personal del SAME se presentó en el lugar de inmediato y los médicos le efectuaron a la menor tareas de reanimación. En ese momento, no presentaba signos vitales y, a pesar de sus esfuerzos, los profesionales no lograron salvarla.

En tanto, al lugar acudió personal de la Policía Científica para realizar las pericias del rigor junto a efectivos de la comisaría octava, con jurisdicción en la zona.