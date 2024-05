ANSES comienza el pago del Voucher Educativo: ¿cómo será y de cuánto?

lunes, 6 de mayo de 2024 00:00

Comienza el pago del Programa de Asistencia "Vouchers Educativos" y con esto el alivio al bolsillo que muchos padres estaban esperando. Se trata de un beneficio que implica el pago de hasta $27.198 por hijo. Este apoyo está dirigido a estudiantes de niveles inicial, primario y secundario en colegios privados que reciben una subvención estatal del 75% o más.

Si bien inicialmente, los interesados podían inscribirse hasta fines de abril, la medida se prorrogó hasta el 10 de mayo de 2024 con el fin de dar más posibilidades a la gente. Vale destacar que quienes pueden acceder son aquellos cuyos ingresos familiares son menores a 7 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en el mes de abril que es hasta $1.419.600. Además la cuota de las escuelas de nivel inicial, primario y secundario debe ser inferior a $54.396.

Para solicitar los vouchers educativos, deben completar el formulario en https://www.argentina.gob.ar/vouchers-educativos. Allí deberán ingresar el CBU y datos del establecimiento educativo. Si llegan a salir elegidos, el Gobierno Nacional reintegra el 50% del valor del arancel de jornada simple (sin actividades extracurriculares) con un tope de $27.198 por hijo.

Una vez realizada la inscripción, recibida la validación por parte de la institución educativa y confirmada la adjudicación, el pago estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Por este motivo, es importante tener actualizado el CBU correspondiente en Mi Anses.

Para que se concrete el pago, las instituciones que se encuentren dentro del programa deberán certificar la condición de regularidad de los estudiantes aspirantes.

Los beneficiarios que se inscriban y sean validados por las instituciones educativas entre el 3 y el 18 de abril recibirán el primer pago a comienzos de mayo y los siguientes en junio y julio. Será en la cuenta bancaria a la que pertenece el CBU inscripto en ANSES.

Quienes se inscriban del 19 de abril al 2 de mayo y sean validados por las instituciones educativas entre el 19 de abril y el 10 mayo recibirán el primer y el segundo pago en junio y el tercero en julio.

¿Cuál es el monto del voucher?

El monto del voucher será el 50 % del valor del arancel programático de jornada simple informado por cada jurisdicción o, en su defecto, estimado por la Secretaría de Educación en función de casos testigo.

¿Cuál es la duración de la prestación?

Los vouchers educativos tendrán una duración de tres meses; serán ejecutados en mayo, junio y julio.

¿Cómo me entero del resultado de mi postulación?

El resultado de la postulación será publicado en la plataforma del programa. Los postulantes deberán ingresar con usuario y contraseña y dirigirse al apartado “Estado de tu solicitud”. En caso de no ser adjudicado, podrás acceder a las causas de la denegación.

No fui adjudicado con la prestación por motivos socioeconómicos, ¿puedo hacer un reclamo?

No, si el rechazo se debió a motivos socioeconómicos no es posible realizar un reclamo.