El Gobierno apeló la resolución de la Justicia que obligaba a entregar alimentos acopiados

lunes, 27 de mayo de 2024 20:16

El Gobierno de Javier Milei apeló este lunes el fallo del juez Sebastián Casanello que le ordenó informar en un plazo de 72 horas un plan para el reparto inmediato de los alimentos que están guardados en dos depósitos en Buenos Aires y Tucumán.

En un escrito firmado por Leila Gianni, Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno consideró que el magistrado "violó la Constitución Nacional", al ordenar la entrega, al "entrometerse" en una política pública del Gobierno nacional.

"Nosotros siempre fuimos respetuosos y lo vamos a ser de la Justicia y de lo que determinen los jueces, lo que no quiere decir que no utilicemos los instrumentos legales que estén a nuestro alcance en cuestiones en las que no estemos de acuerdo, como es este caso", había anticipado el vocero presidencial Manuel Adorni, esta mañana, al ser consultado en la conferencia de prensa de este lunes.

"Obviamente que vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial sino una definición de política pública, y la Justicia no se puede entrometer en la política pública", agregó el portavoz, quien además sostuvo que los alimentos guardados en esos depósitos son destinados a la respuesta ante eventuales catástrofes y no para la asistencia de los comedores comunitarios.

El juez federal Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución.

Lo hizo ante un planteo formulado por el dirigente social Juan Grabois, al que se adhirieron comedores sociales que denuncian la falta de provisión de alimentos.

La existencia de toneladas de alimentos sin distribuir fue denunciada por una investigación periodística del sitio web El Destape y recogida por el Poder Judicial a través de la denuncia de Grabois.

El juez le encomendó al Ministerio de Capital Humano a que "elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas".

Casanello dispuso "librar una orden de presentación" (el aporte voluntario de documentación e información) "el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán".

Fuente: Ámbito