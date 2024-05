Polémica frase de Milei: "Si la gente no llegara a fin de mes, ya se hubiera muerto"

domingo, 26 de mayo de 2024 21:58

El presidente de la Nación, Javier Milei, se presentó este viernes en el acto de La Rural y brindó un breve discurso al sector del campo. Al retirarse del predio respondió a una pregunta sobre la pobreza y generó polémica.

“La gente no llega a fin de mes, Presidente”, se escuchó cuando el mandatario se dirigía hacia su vehículo “Si la gente no llegara a fin de mes, se estaría muriendo en la calle”, respondió Milei y luego agregó: “Si no llegara a fin de mes, (la gente) ya se hubiera muerto”.

Minutos antes, Milei le habló a la gente. “Este sector es muy importante para el país”, indicó ante los presentes y agregó: “Estamos trabajando para eliminar el cepo, cuando se desactiven las bombas que los kirchneristas nos dejaron".

"Va a haber tipo de cambio libre, cuando se empiecen a recomponer las cuentas, vamos a eliminar el Impuesto PAIS y vamos a eliminar las retenciones para que el campo sea libre”, completó.