Voucher educativos: los 8 motivos por los que puede cesar la prestación

miércoles, 15 de mayo de 2024 00:00

Comienza el pago del Programa de Asistencia "Vouchers Educativos" y con esto el alivio al bolsillo que muchos padres estaban esperando. Se trata de un beneficio que implica el pago de hasta $27.198 por hijo. Este apoyo está dirigido a estudiantes de niveles inicial, primario y secundario en colegios privados que reciben una subvención estatal del 75% o más.

Quienes pudieron acceder a este programa fueron aquellos cuyos ingresos familiares fueran menores a 7 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en el mes de abril que es hasta $1.419.600. Además la cuota de las escuelas de nivel inicial, primario y secundario debían ser inferior a $54.396.

Con este programa, el Gobierno Nacional reintegra el 50% del valor del arancel de jornada simple (sin actividades extracurriculares) con un tope de $27.198 por hijo. El pago estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Por este motivo, es importante tener actualizado el CBU correspondiente en Mi Anses.

Para que se concrete el pago, las instituciones que se encuentren dentro del programa deberán certificar la condición de regularidad de los estudiantes aspirantes.

¿Cómo me entero del resultado de mi postulación?

El resultado de la postulación será publicado en la plataforma del programa. Los postulantes deberán ingresar con usuario y contraseña y dirigirse al apartado “Estado de tu solicitud”. En caso de no ser adjudicado, podrás acceder a las causas de la denegación.

¿Por qué motivos se puede suspender la prestación?

Se suspenderá la prestación en caso de que el alumno pierda la condición de regularidad.

LOS OCHO MOTIVOS POR LOS QUE PUEDE CESAR LA PRESTACIÓN

La prestación cesará por: El vencimiento del programa El fallecimiento del alumno. La renuncia del responsable parental. La modificación de alguna de las causas que justificaron su otorgamiento. La pérdida de la condición de alumno regular. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el reglamento. La falsedad u omisión de información en el proceso de inscripción.

No fui adjudicado con la prestación por motivos socioeconómicos, ¿puedo hacer un reclamo?

No, si el rechazo se debió a motivos socioeconómicos no es posible realizar un reclamo.