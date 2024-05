Choque de trenes y descarrilamiento en Palermo: hay 60 pasajeros heridos

viernes, 10 de mayo de 2024 13:53

Una colisión en el viaducto de Palermo involucrando un tren San Martín ha dejado al menos 60 pasajeros heridos. El incidente ocurrió cuando el tren, que viajaba de Retiro hacia Pilar, chocó contra una locomotora y un coche furgón vacío. Al menos 30 heridos han sido trasladados a los hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia.

El choque tuvo lugar a las 10:31 a.m. en el viaducto Palermo, ubicado en la avenida Figueroa Alcorta, lo que provocó la interrupción del servicio según lo informado por Trenes Argentinos.

Jorge Macri, jefe de gobierno porteño, informó que "hay 60 personas asistidas", con "30 en código rojo". Además, destacó la eficacia del operativo de evacuación que permitió trasladar a todas las personas lesionadas en poco más de 40 minutos. Dos heridos fueron llevados en helicóptero, mientras que solo uno de los cuatro maquinistas fue trasladado a un hospital.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales según confirmó Alberto Crescenti, titular del SAME. Bomberos y personal del SAME realizaron un intenso operativo para evacuar a los pasajeros y controlar el derrame de combustible. Los hospitales cercanos fueron alertados y atendieron a numerosas personas con diferentes lesiones.

El choque se produjo cuando un tren con pasajeros chocó con otro que transportaba materiales para mantenimiento ferroviario. Videos en redes sociales muestran a pasajeros evacuando la zona por sus propios medios y recibiendo atención médica.

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, denunció que había una locomotora detenida en las vías y que se le dio vía libre al tren de pasajeros, lo que ocasionó la colisión.

Trenes Argentinos emitió un comunicado informando que están trabajando para evacuar a las personas en el lugar y que el servicio se encuentra interrumpido hasta nuevo aviso.