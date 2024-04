Vouchers educativos: paso a paso, cómo acceder al formulario de ANSES

jueves, 4 de abril de 2024 00:00

Este miércoles, el Gobierno anunció el inicio de la inscripción para el programa de Vouchers Educativos, que brinda asistencia a las familias con hijos en edad escolar que asistan a escuelas privadas. Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien precisó que la inscripción debe hacerse a través de la web www.argentina.gob.ar/vouchers-educativos.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, proporciona una subvención del 75% o más y una cuota máxima de $54.396, y cada voucher tiene un tope de $27.198 por hijo.

Las familias interesadas en acceder a este programa deberán completar un formulario disponible en argentina.gob.ar, desde el 3 hasta el 30 de abril. En este formulario se solicitará la inclusión del CBU donde se acreditará el dinero, así como la información del establecimiento educativo al que asisten sus hijos.

El beneficio consiste en recibir el 50% del valor del arancel de jornada simple, excluyendo actividades extraprogramáticas, correspondiente a mayo, junio y julio, basado en la cuota base de marzo de 2024.

¿Qué debo tener en cuenta antes de completar el formulario de inscripción?

Hay que tener a mano los datos del adulto responsable, de los menores a cargo y de la escuela a la que asisten. Es importante contar con:

Número de DNI y número de CUIL de los menores a cargo

Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten los alumnos

CBU actualizado en Mi ANSES

Cómo solicitar el voucher

Las familias que quieran acceder al beneficio, deberán completar el formulario disponible en: https://www.argentina.gob.ar/vouchers-educativos

Dentro del formulario habrá que especificar el establecimiento educativo al que asiste el alumno.

Voucher: inscripción

La inscripción se hará: del 3 de abril al 30 del mismo mes.

Voucher: quiénes pueden acceder al beneficio

Familias con ingresos familiares menores a 7 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Hijos que asisten a escuelas de nivel inicial, primario y secundario con cuota inferior a $ 54.396.

Voucher: qué beneficio entregará el Gobierno

Reintegro es del 50% del valor del arancel de jornada simple (sin actividades extracurriculares).

Tope de ayuda $ 27.198 por hijo.

Se acredita en la cuenta bancaria del titular y en principio es por tres meses.

¿Quién debe realizar la inscripción?

La inscripción debe ser realizada solo por una de las personas que ejerza la responsabilidad parental de estudiantes de hasta 18 años de edad inclusive: madre, padre o tutor.

¿Se puede solicitar el voucher por cada menor que se tiene a cargo?

Sí, la prestación consistirá en una suma de dinero mensual por cada menor que asista a una institución educativa según lo establecido en el reglamento. Cada madre, padre o tutor puede inscribir a todos los menores que tenga a cargo.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el Voucher Educativo?

Responsables parentales

Ser argentinos nativos o naturalizado o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI.

La suma de los ingresos de su grupo familiar no debe ser superior a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Solicitar la prestación dentro de los plazos fijados por la convocatoria.

Completar la encuesta solicitada al momento de realizar la inscripción en la plataforma.

Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma.

Alumnos

Tener al momento del cierre de la convocatoria hasta dieciocho años inclusive.

Asistir a una institución educativa pública de gestión privada de nivel inicial, primario o secundario con al menos 75 % de aporte estatal.

Cumplir con la condición de alumno regular.

¿A qué se considera grupo familiar?

El grupo familiar está integrado por padre, madre o tutor. Se reconoce como grupo familiar autónomo a los jóvenes casados o divorciados, con o sin hijos.

¿Dónde puedo consultar el grupo familiar?

Se puede consultar datos sobre el grupo familiar en Mi ANSES con clave de seguridad social.

Si se necesita actualizar los datos, se puede hacer (sin turno) en una delegación de ANSES presentando originales de:

-Tu partida de nacimiento.

-DNI y partidas de nacimiento de los menores a cargo.

-La libreta de matrimonio o el certificado de convivencia si estás casado o vivís en pareja.

¿Qué se entiende por ingresos del grupo familiar?

Estos ingresos son la suma de las remuneraciones brutas de los trabajadores en relación de dependencia registrados; la asignación familiar por maternidad o maternidad Down, con exclusión de las horas extras; el plus por zona desfavorable y el sueldo anual complementario; las rentas de referencia de los trabajadores autónomos y monotributistas; los haberes de jubilación y pensión, el monto de la prestación por desempleo y las sumas brutas originadas en prestaciones contributivas y/o no contributivas de cualquier índole.

Fuente: Clarín / Noticias Argentina