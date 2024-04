Se rompe el pacto entre los rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa: Máximo Thomsen quiere declarar

jueves, 4 de abril de 2024 20:05

Tras el fallo del Tribunal de Casación Penal que confirmó su condena a perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, Máximo Thomsen, uno de los acusados principales, busca una oportunidad para contar su versión de los hechos. Representado por su nuevo abogado, Francisco Oneto, Thomsen tiene la intención de declarar ante la Justicia y compartir detalles que no pudo exponer durante el juicio.

Oneto, en conversación con TN, reveló la situación emocional de Thomsen frente a la resolución de Casación: "Está acongojado por esta circunstancia y tiene una renovada esperanza ante esta nueva defensa". El abogado confirmó que la próxima semana se reunirá con su cliente en la Alcaidía N°1 de Melchor Romero para planificar la estrategia legal y preparar el pedido de declaración. Thomsen anhela revelar aspectos no mencionados anteriormente.

Aunque Oneto no proporcionó detalles específicos sobre el contenido de la declaración, se ha conocido que Thomsen se enfocará en el origen del conflicto en el boliche Le Brique, su participación durante la agresión a Fernando y los acontecimientos de esa fatídica madrugada del 18 de enero de 2020.

El abogado subrayó que Thomsen no tuvo la intención de que la situación desembocara en la muerte de nadie. "Le dije que no podía garantizarle resultados, pero sí le conté cómo vamos a emplear las herramientas del derecho para mejorar su situación procesal", afirmó Oneto. Además, anticipó que Thomsen revelará aspectos nunca antes mencionados.

Oneto centrará la defensa de Thomsen en dos aspectos clave: el dolo y la premeditación. Explicó que la decisión de Casación de descartar la norma que castiga el homicidio en agresión cuando no se puede identificar al autor del crimen es cuestionable. Argumentó que Thomsen no tenía la intención de causar la muerte de Báez Sosa y que la situación no permitía reflexiones premeditadas.

Enfatizó que, aunque Thomsen merece un castigo por su participación en el hecho, no debería ser perpetua. Thomsen fue condenado por "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

Oneto también destacó la existencia de peleas similares entre los amigos de Thomsen en otras ocasiones, argumentando que esto evidencia la ausencia de dolo en su conducta. Afirmó que incluso si hubiera dolo, la premeditación no puede ser establecida dadas las circunstancias del incidente.

El pedido de Thomsen para volver a declarar marca un punto de inflexión en el caso, sugiriendo una ruptura en el pacto de silencio entre los acusados. Su testimonio podría arrojar nueva luz sobre los eventos que llevaron a la trágica muerte de Fernando Báez Sosa.