Moyano adelantó que el lunes habría paro de Camioneros: “no se va a mover una hoja"

jueves, 4 de abril de 2024 10:31

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, adelantó que promoverá un paro sectorial para el próximo lunes si el gobierno nacional no homologa el último acuerdo salarial que el sindicato pactó con los empresarios. Se trata de 45% en dos tramos: 25% en marzo y 20% en abril.

“Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”, señaló Moyano en diálogo con C5N.

El acuerdo de Camioneros supera el tope impuesto por el Ministerio de Economía para desalentar las expectativas inflacionarias. "El gremio juega con los tiempos: si a 30 días de declarado el acuerdo no hay homologación oficial, se lo considerará “tácitamente homologado", dijo según Infobae. Así lo establece la Ley 23.546, que fija las normas de procedimiento para las convenciones colectivas de trabajo. La última paritaria fue firmada el 23 de febrero pasado y todavía no se aplica la homologación tácita porque una de las cámaras empresariales impugnó el acuerdo ante la Secretaría de Trabajo.

Desde la Secretaría de Trabajo, que encabeza el abogado Julio Cordero, aún no hay novedades sobre la homologación de la paritaria de Camioneros. Ante la consulta efectuada por Infobae, voceros oficiales se limitaron a afirmar: “Ese acuerdo está en revisión jurídica porque tiene varios cuestionamientos”.

¿Cuáles son esos cuestionamientos? La paritaria se complicó por una interna en la FADEEAC: cuatro de las cámaras del interior (Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y San Juan) impugnaron el convenio ante Trabajo al considerar que en el acuerdo se incorporaron “de manera inconsulta” el pago de adicionales y de un aporte extraordinario para la obra social. Se trata de un monto de $10.000 por trabajador “para solventar el déficit del sindicato”. Como hay 200.000 afiliados, asciende a un total de 2000 millones de pesos por mes para las arcas gremiales.