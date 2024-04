Diputados aprobó el paquete fiscal propuesto por el Gobierno

martes, 30 de abril de 2024 16:19

La Cámara de Diputados aprobó hoy la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes, que incluyó, entre otros puntos, la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

Con 140 votos positivos, 103 negativos y 6 abstenciones, el Gobierno consiguió su media sanción y ahora el debate se traslada al Senado.

La Libertad Avanza tuvo el apoyo del Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y bloques minoritarios afines.

En cambio, Unión por la Patria, los cinco diputados del Frente de Izquierda y los dos socialistas santafesinos (Esteban Paulón y Mónica Fein) votaron en contra.

Se abstuvieron los radicales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Pablo Juliano y Marcela Coli, además de Jorge Antonio Ávila (Hacemos Coalición Federal) y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz).

Este proyecto comprende, entre otros puntos clave, la reversión del impuesto a las Ganancias, rebaja de Bienes Personales, moratoria tributaria, aduanera y de Seguridad Social, blanqueo de capitales, cambios en el régimen simplificado (incluye la eliminación del monotributo social), eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas (ITI) y creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.

Uno de los ejes más polémicos tuvo que ver con la restitución del impuesto a las Ganancias. Si la medida quedara en pie tras la ratificación de la Cámara alta, casi un millón de trabajadores volvería a pagar este tributo, renombrado “impuesto a los ingresos personales”-

Este quinto título de la iniciativa fiscal se aprobó con 132 votos positivos, 113 negativos y siete abstenciones durante la sesión especial que se desarrolló desde ayer al mediodía en el recinto de la Cámara baja.

Además de los diputados de UP, del FIT y del PS se sumaron al rechazo Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Jorge Antonio Ávila (HCF), Fernando Carbajal (UCR), Carla Carrizo (UCR), Mariela Coletta (UCR), Natalia de la Sota (HCF), Agustín Domingo (Innovación Federal), Pablo Juliano (UCR), Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino), Facundo Manes (UCR), Ana Clara Romero (PRO), Danya Tavela (UCR) y Martín Tetaz (UCR).

Con las modificaciones propuestas, estarán alcanzados los trabajadores solteros que ganen más de 1.800.000 pesos y los trabajadores casados con hijos que perciban más de 2.200.000 pesos.

El blanqueo de capitales no solamente no fue acompañad por UP, el FIT y el Partido Socialista, sino tampoco por los seis diputados de la Coalición Cívica.

Marcela Campagnoli adelantó el no acompañamiento del bloque liderado por Elisa Carrió porque “puede ser que estemos en las puertas de permitir que entre dinero manchado de sangre”.

Otro tema controversial fue la rebaja del impuesto a los Bienes Personales. Al respecto, la diputada Julia Strada (UP) cuestionó que es “absolutamente incoherente que propongan la reducción de la alícuota máxima de 2,25 a 0,25%" en caso de adelantar el pago de cinco períodos fiscales juntos en concepto de este impuesto.

"No se entiende porqué bajar la cuota máxima del impuesto a los bienes personales que la pagan solo 125 mil grandes contribuyentes”, se quejó.

Strada explicó que va reduciéndose la alícuota hasta 2027 a 0,25% “sacándole recaudación al próximo gobierno”.

“Para 2024 se pierde 0,41% del PBI, para 2027 0,61% del PBI sobre una recaudación total del 0,68%”, advirtió la diputada kirchnerista.