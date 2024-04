Cristina Kirchner criticó la Ley Ómnibus: "Resulta incoherente"

domingo, 28 de abril de 2024 19:46

La ex presidenta Cristina Kirchner criticó este domingo la Ley Ómnibus que se debatirá este lunes en la Cámara de Diputados al cuestionar el punto en el que el Ejecutivo no puede revisar los contratos con empresas de energía renovable, los que relacionó con el "crecimiento astronómico" de las tarifas de electricidad.

En su cuenta de X, Cristina Kirchner señaló que el decreto "faculta al presidente a dejar sin efecto 2.308 obras públicas paralizadas en todo el país, de las cuales 119 son universidades nacionales, pero le prohíbe revisar los contratos dolarizados de generación de energía renovable, térmica e hídrica, causa principal del aumento astronómico en las tarifas eléctricas, como demostramos ayer en nuestra charla en Quilmes".

"No es una buena decisión atarle las manos al presidente en una cuestión tan delicada y que impacta tan negativamente en todas las actividades de la vida cotidiana: industriales, comerciales, clubes de barrio, universidades, y sobre todo en los bolsillos exhaustos de los argentinos", agregó.

La ex presidenta indicó, en cuanto al proyecto de Ley Bases, que el Título III sobre “contratos y acuerdos transaccionales” autoriza al Poder Ejecutivo, “por razones de emergencia”, a rescindir o modificar los contratos de obra pública que hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre del 2023.

No obstante, señaló, que en la norma "quedan expresamente excluidos del régimen establecido en esta ley los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la ley N°23.696 y…(adivina qué también)… aquellos contratos que se hayan suscripto en el marco de regímenes de promoción de actividades, programas de estímulo a las inversiones o a la producción”.

Cristina y el análisis sobre el gobierno de Milei

En el acto del día de ayer en Quilmes, junto a la intendenta Mayra Mendoza, la ex vicepresidenta, se pronunció nuevamente en contra del Gobierno Nacional y, si bien afirmó que “nadie desconoce su legitimidad de origen”, el presidente Javier Milei también necesita legitimarse tanto “ en la gestión” como “en los resultados”.

“Te puede haber votado el 60% de los argentinos, pero si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo, no puede llegar a fin de mes, ¿de qué sirve?”, sentenció Cristina ante sus seguidores en el estadio Néstor Kirchner.

Asimismo, al hablar del superávit del primer trimestre anunciado la semana pasada, aseveró que esa información no es correcta.

“Resulta que no pagaste Cammesa, la energía, las obras públicas, lo que le debés a las provincias y las universidades... Es como ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el gas, el alquiler y las expensas digan ‘tengo superávit’. No hermano. Mirá todo lo que debés. No tenés superávit”, sentenció.

Para finalizar, Cristina indicó, aunque sin mencionar la votación de la Ley Bases en el Congreso, que hay que “reclamarle” a los dirigentes y representantes “organización, presencia, ideas y convicción” porque “hay que tener mucho coraje en esta Argentina para cambiar las cosas”.