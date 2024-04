Cristina Kirchner criticó a Milei: "¿Superávit de dónde? no tiene sustento"

sábado, 27 de abril de 2024 17:45

La ex presidenta Cristina Kirchner apuntó contra el mandatario Javier Milei por someter a los argentinos a un “ajuste inútil”, a la vez que criticó que celebrara el superávit fiscal del primer trimestre porque tiene “deudas” con empresas y provincias.

“Es como que ustedes en sus casa no paguen el alquiler, no paguen las expensas y digan que tienen superávit, no hermano, no es superávit ¿mirá todo lo que debés?”, se quejó Cristina Kirchner.

En ese marco, subrayó: “¿Superávit de dónde? No tiene sustento”.

La ex presidenta reapareció en la localidad bonaerense de Quilmes, en la inauguración del microestadio “Presidente Néstor Kirchner” en Quilmes, junto a la intendenta de La Cámpora, Mayra Mendoza.

La militancia comenzó a llegar antes del mediodía, con un acto previsto para las 16, pero que finalmente comenzó pasadas las 17.

Entre los primeros en llegar estuvieron los ex funcionarios kirchneristas Oscar Parrilli y Carlos Zannini. Luego se sumaron el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, funcionarios bonaerenses y los principales legisladores de Unión por la Patria, entre otros.