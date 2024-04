Marcha Federal: Villarruel dijo que es "hija de la universidad pública", en un extenso descargo

miércoles, 24 de abril de 2024 13:23

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se expresó en sus redes sociales sobre el tema del momento, luego de la marcha nacional universitaria que se realizó este martes, y tras su polémico y criticado comentario a través de la misma vía.

Villarruel, este martes, había publicado un picante mensaje contra la manifestación a través del cual se burló del discurso de la referente de Madres de Plaza de Mayo "Taty" Almeida durante el acto en Plaza de Mayo, quien estuvo presente en la movilización en reclamo por el recorte de fondos a las casas de estudio y manifestó su repudio a la decisión de Javier Milei.

En ese marco, Villarruel compartió un extracto del mensaje donde la chicaneó con un fuerte comentario. "Hebe (de Bonafini), lo que te perdiste...", señaló en alusión a la fallecida expresidenta de Madres de Plaza de Mayo, según MDZ.

Hoy, en cambio, lanzó un comentario más conciliador, en el que aseguró ser "hija de la universidad pública", al tiempo que manifestó que "auditar y garantizar transparencia una obligación".

"Soy hija de la universidad pública. La que es reconocida en todo el mundo, la que formó a 3 premios Nobel argentinos en Ciencia y que es sinónimo de progreso como así también de movilidad social ascendente. Estudié Derecho en la UBA y Seguridad en la UTN", destacó en el comienzo del texto.

Asimismo, expresó: "El esfuerzo de millones de argentinos anónimos logró que miles como yo pudiéramos recibirnos en la Universidad Pública. Ayer al ver la marcha multitudinaria, pensé en que está muy bien luchar por la Universidad pero de calidad, libre, y para todos, donde pienses y no te bochen por decir lo que pensás, donde puedas estudiar y no tengas que ver carteles del infame Che Guevara, Marx o las señoras de los pañuelos blancos que se enriquecieron los bolsillos con una tragedia".

"Qué orgullo para los argentinos la universidad pública, pero qué tristeza que sea usada por los que pusieron de rodillas la educación, hablaron en inclusivo deformando el idioma, metieron el veneno de sus ideologías y justifican que los argentinos que no comen le paguen la universidad a extranjeros sin ningún apego a la Argentina que los cobija. Ayer pensé en los miles de chicos que durante el gobierno de los K dejaron la escuela, no aprendieron nada, no saben sumar, escribir o restar y van a padecer la demagogia de un slogan que solo sirve para que cadáveres políticos como CFK, Massa, Tati Almeyda o Pérez Esquivel tengan 5 minutos más de fama a costa de los demás, como siempre fue", agregó Villarruel.

Y completó: "Yo quiero una Universidad Pública que sea orgullo, no un tongo de estudiantes y adultos de izquierda, quiero una UBA donde puedas hablar y pensar como quieras sin que te impongan la policía del pensamiento. Y principalmente quiero una UBA donde el dinero de todos los argentinos no sea malgastado para bancar los kioscos y la sed de sangre fresca de los parásitos de siempre. La educación pública es un derecho, pero auditar y garantizar transparencia una obligación".