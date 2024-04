Uno por uno, los 20 puntos esenciales del discurso del presidente Javier Milei

lunes, 22 de abril de 2024 22:33

El presidente Javier Milei hizo una defensa de la política económica de su gobierno, a poco más de cuatro meses de iniciada su gestión, y anunció en cadena nacional que el Gobierno terminó el primer trimestre con superávit fiscal del 0,2%, por lo que cumplió con margen la meta fijada con el Fondo Monetario Internacional.

Los 20 principales puntos del presidente Javier Milei en la cadena nacional titulada “El Camino a la Prosperidad”:

1. Dura Situación Actual: “Entiendo que la situación que estamos viviendo es dura, pero también que ya hemos recorrido más de la mitad del camino.”

2. Anuncio de Superávit Financiero: “Quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275 mil millones de pesos.”

3. Superávit como Hitos Históricos: “Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008, un hito que debe enorgullecernos a todos como país.”

4. Importancia del Superávit Fiscal: “El superávit fiscal… no es ni más ni menos, que el único punto de partida posible para terminar de una vez y para siempre con el infierno inflacionario.”

5. Nueva Prosperidad: “El superávit fiscal es la piedra angular desde la cual construiremos la nueva era de prosperidad de la Argentina.”

6. Enfrentamiento de una Grave Crisis: “Cuando asumimos el enorme desafío de conducir nuestra nación, encontramos un país quebrado y al borde de una hiperinflación.”

7. Desafíos Económicos: “Teníamos un déficit de 5 puntos del producto en el Tesoro y un déficit financiero de otros 10 puntos en el Banco Central.”

8. Acuerdo con el FMI: “El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional estaba caído.”

9. Inflación Descontrolada: “Asumimos el gobierno con la inflación corriendo al 7.600% anual.”

10. Foco en el Déficit Fiscal: “Dijimos que la causa de todos los males en la Argentina era el déficit fiscal.”

11. Eliminación de la Emisión Monetaria: “Con nosotros se acababa el déficit y, en consecuencia, se acababa la emisión monetaria y la inflación.”

12. Programa de Estabilización de Shock: “Avanzamos en el programa de estabilización de shock más ambicioso de nuestra historia.”

13. Resultados Rápidos: “Hemos logrado alcanzar el superávit financiero en tan solo un mes de gobierno.”

14. Éxito a pesar de la oposición: “Pese a la oposición de buena parte del establishment económico y político de la Argentina… el gobierno tenía razón y nuestro plan está funcionando.”

15. Críticas del Establishment: “Pese a quienes sistemáticamente ponen en cuestionamiento nuestras ideas.”

16. La ‘Motosierra’ vs. Reducción de Gasto: “Este milagro económico… responde, a diferencia de lo que suelen afirmar los que quieren el fracaso de este gobierno, en enorme medida a lo que durante la campaña llamamos ‘motosierra’.”

17. Superávit Trimestral: “Lograr superávit financiero trimestral luego de casi 20 años, habiendo recibido la herencia que recibimos, es un milagro económico.”

18. Heredamos una Crisis Profunda: “Nos enfrentábamos a la peor crisis de la historia de nuestro país.”

19. La Causa de los Problemas Argentinos: “Producto de la obsesión de los políticos argentinos por gastar lo que no tenemos… recurrían a la emisión monetaria, que es la única y probada causa de la inflación.”

20. Compromiso con el Cambio: “Desde que asumimos nos enfocamos en dos cuestiones esenciales… se acababa el déficit y, en consecuencia, la emisión monetaria y la inflación".