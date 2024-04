Dengue: aseguran que fumigar hace a los mosquitos más resistentes

sábado, 20 de abril de 2024 13:56

El aumento récord de casos de dengue en 2024 ha llevado a una preocupación sobre la efectividad de la fumigación como método principal de control. La investigación del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias (CeNDIE) ha descubierto que los mosquitos Aedes aegypti están desarrollando resistencia a los insecticidas, lo que plantea la necesidad de enfoques alternativos en la lucha contra esta enfermedad.

Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, se han registrado números alarmantes de casos de dengue en 2024, con una cifra de 269,678 personas afectadas y 197 fallecimientos. Esta situación ha puesto en evidencia la urgencia de abordar la resistencia de los mosquitos a los insecticidas utilizados en la fumigación.

En la agencia Noticias Argentina, la directora del CeNDIE, Mariana Manteca Acosta, enfatizó la importancia de implementar estrategias comunitarias para combatir el dengue, especialmente centrándose en la eliminación de los sitios de cría de mosquitos. En lugar de depender exclusivamente de la fumigación, se destaca la necesidad de identificar y eliminar los lugares donde los mosquitos ponen sus huevos, como recipientes que acumulan agua en entornos urbanos.

"Los insecticidas no deberían ser utilizados a gran escala porque los mosquitos también están expuestos a otros insecticidas, como por ejemplo a los del agro, y con el estudio empezamos a detectar que hay grados de resistencia debido a varios factores. Por eso se solicita que solamente se apliquen en los momentos de brote, y no como manera preventiva apenas aparecen los primeros mosquitos, porque el insecticida no es agua", explicó.

Y agregó: "Se entiende que la población pida la fumigación porque es lo que se conoce, pero el mal uso o sobre uso de los insecticidas y aplicados en momentos en los que no se necesita hace que estas poblaciones de mosquitos empiecen a tener esta resistencia y por eso hay lugares del país en donde hay mucha resistencia y otros donde empieza a notarse y en esos lugares el insecticida mata, pero solo a un grupo de la población, no a todos".

El estudio también advierte sobre el mal uso de los insecticidas, que puede contribuir a la resistencia de los mosquitos. Se recomienda aplicarlos solo en momentos de brote y no como medida preventiva habitual, ya que esto puede llevar a una resistencia más generalizada y menos efectiva.

Manteca Acosta subraya la importancia de una aproximación integral a la prevención del dengue, que involucre no solo el control de mosquitos adultos mediante fumigación, sino también la identificación y eliminación de los criaderos de mosquitos en colaboración con las comunidades locales.