Villarruel, tras el aumento de la dieta de los senadores: “No tengo herramienta alguna para frenarlo”

jueves, 18 de abril de 2024 18:25

La Vicepresidenta, Victoria Villarruel, respondió a las críticas surgidas tras la votación del aumento de las dietas de los senadores, que pasarían a partir de mayo próximo de $1,7 millones a más de $4 millones. "Es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo", aclaró.

En su declaración, Villarruel destacó que como Presidente del Senado, no tiene un rol senatorial ni cobra del Senado, por lo que no puede interferir en las decisiones de los legisladores. Explicó que no puede influir en la votación nominal ni en la justificación de las decisiones tomadas en el recinto, ya que no es senadora.

La Vicepresidenta lamentó las acusaciones infundadas y la manipulación de la información por parte de algunos sectores. Afirmó que siempre da la cara ante el pueblo y que, aunque pueda evitar que su foto salga en los medios, prefiere enfrentar la situación transparentemente.

Ante las preguntas de sus seguidores en redes sociales, Villarruel expresó su preocupación por el ataque de trolls tanto propios como ajenos. Se cuestionó el beneficio personal de un salario que no cobrará y el motivo de los ataques en su contra.

Por otro lado, el presidente Javier Milei criticó a los senadores que votaron a favor del aumento, señalando el comportamiento de lo que denominó "la casta política". Destacó que solo siete senadores de La Libertad Avanza votaron en contra, anticipando una derrota histórica para el 2025.

Según lo adelantado por Infobae, la decisión de aumentar las dietas surgió en la reunión de Labor Parlamentaria realizada previamente para organizar la sesión. Algunos senadores expresaron su descontento con declaraciones y movimientos del Ejecutivo, señalando que buscan equiparar sus ingresos con los del vocero presidencial, Manuel Adorni.

El proyecto de resolución 615/24, que establece el aumento de las dietas, fue presentado por el senador Juan Carlos Romero del peronismo disidente. Aunque aún no está disponible en la web de la Cámara alta, se solicitó su habilitación sobre tablas en la sesión, con la aprobación de la mayoría de los legisladores presentes.