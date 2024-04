Paquete fiscal: lo que se conoce de las nuevas medidas de Milei

miércoles, 10 de abril de 2024 10:52

El Gobierno nacional envió anoche al Congreso el borrador de la nueva versión de la Ley Bases y la Ley Fiscal.

Dentro de ese nuevo paquete se incluyen desde la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para avanzar con la reforma del Estado y la eliminación de fondos fiduciarios, la lista de empresas públicas a privatizar total o parcialmente y la declaración de emergencia para cuatro sectores de la economía. Al mismo tiempo, se presentó el proyecto que modifica el impuesto a las Ganancias (desde ahora sobre los Ingresos) tanto para los trabajadores en relación de dependencia como para Autónomos, lanza una amplia moratoria impositiva y previsional, establece un blanqueo de activos y cambios en los límites del Monotributo.

La magnitud de los cambios que propone el Gobierno no solo va a exigir debate en el Congreso hasta que se consagre la redacción final del proyecto de ley, sino también explicaciones y precisiones técnicas, resaltó MDZ.

Impuesto sobre los Ingresos personales

Los trabajadores en relación de dependencia comenzarán a pagar el impuesto a los Ingresos Personales (antes Ganancias sobre la cuarta categoría) comenzarán a pagar el tributo a partir de $1.800.000 para los solteros y en el caso de casados con dos hijos a cargo desde $2.300.000.

Hay que tener en cuenta que se trata de un límite calculado en sueldos brutos y no estará alcanzado por el impuesto el aguinaldo. También se definió que no habrá aplicación retroactiva tanto por el impuesto que habría correspondido pagar en enero, febrero y marzo de este año, como para el último trimestre del 2023 donde no se retuvo Ganancias sobre la cuarta categoría por la suspensión por decreto que habían decidido Alberto Fernández y Sergio Massa en medio de la campaña electoral.

También hay cambios en las escalas que ahora arrancan en 5 % y suben a 9 % a partir de ingresos de $ 2.400.000 y a 12 % en $ 3.6000.000 como ejemplo.

La actualización del mínimo no imponible en Ingresos personales (antes Ganancias) se va hacer anualmente a partir de enero de 2025 siguiendo el Indice de Precios al Consumidor del Indec, pero el Gobierno queda facultado a modificarlo durante el 2024 en el caso que se registren alteraciones macro que modifiquen la ecuación del impuesto sobre los salarios.