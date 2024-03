ANSES- Ayuda Escolar Anual: consultá si cobrarás en marzo y cuándo tendrás depositado

miércoles, 6 de marzo de 2024 13:40

En marzo, los beneficiarios de Asignación Universal por Hijo y de Asignaciones Familiares (exSUAF) cobrarán $70.000 en concepto de Ayuda Escolar Anual.

ANSES ya cargó las liquidaciones de marzo para los beneficiarios por lo que es posible consultar si lo cobrás este mes. En caso que no figure el monto por el beneficio, se deberá consultar si no está cargado el certificado de escolaridad de 2023. Si no se presentó, se podrá hacer de manera presencial o por Mi ANSES y estará depositado en 30 a 60 días.

Quienes ingresen a su cuenta de MiANSES podrán verificar la liquidación de Marzo en la que figura si cobrarán los $70.000. Para acceder es necesario el CUIL y la Clave de Seguridad Social, que se puede gestionar en el momento.

Sobre las fechas de pago, la Ayuda Escolar Anual se recibirá con la liquidación del beneficio mensual:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo (AUH)

DNI terminados en 0: viernes 8 de marzo

DNI terminados en 1: lunes 11 de marzo

DNI terminados en 2: martes 12 de marzo

DNI terminados en 3: miércoles 13 de marzo

DNI terminados en 4: jueves 14 de marzo

DNI terminados en 5: viernes 15 de marzo

DNI terminados en 6: lunes 18 de marzo

DNI terminados en 7: martes 19 de marzo

DNI terminados en 8: miércoles 20 de marzo

DNI terminados en 9: jueves 21 de marzo