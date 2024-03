Se cruzó de carril, chocó de frente con un motociclista y lo mató

domingo, 31 de marzo de 2024 17:31

Un automovilista fue responsable de un choque frontal contra un motociclista que murió a raíz de su imprudencia al volante. El hecho ocurrió durante este fin de semana extra largo, en Río Ceballos, en Sierras Chicas, Córdoba.

El accidente fatal sucedió el sábado, cuando el conductor se distrajo y cambió de carril, sin registrar que una moto venía de frente. En ella circulaba un hombre de 53 años que perdió la vida.

Según se pudo reconstruir, un Renault Logan negro se movilizaba a una alta velocidad y, a la altura de Avenida Los Robles y calle Los Ciruelos, decidió correrse de carril, acción que finalizó con la embestida frontal contra una moto.

A su vez, por el choque se vio perjudicado otro auto, un Fiat Cronos Blancos, que terminó con toda la trompa destruida.

"No sé qué me pasó, me distraje y cambié de carril", expresó el conductor de 43 años a la Policía tras el accidente.

"El motociclista venía andando por Sierras Chicas cuando de golpe se encontró de frente con el Logan que lo embistió", informaron fuentes oficiales a medios locales.

Un muerto y un herido por la imprudencia al volante en Córdoba

El motociclista y el conductor de 34 años del otro vehículo afectado tuvieron que ser hospitalizados. El segundo, fue hacia el hospital Unquillo, donde se registró que tenía varios traumatismos y lesiones en el brazo derecho, por lo que quedó internado bajo observación.

Por otro lado, el motociclista fue derivado al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, donde agonizó durante varias horas y falleció en la madrugada del domingo.