Agostina Saua es la nueva reina de la Fiesta Nacional de la Vendimia

domingo, 3 de marzo de 2024 08:19

Esta Fiesta Nacional de la Vendimia no sólo quedará marcada en la historia por ser una de las más austeras que se realizaron, atravesada por la situación económica del país, sino porque además coronó por primera vez a una reina que representaba a la Ciudad de Mendoza. Su nombre es Agostina Saua y este sábado en la noche se consagró como la máxima soberana, escoltada por Rocío Neila, de San Carlos, como virreina.

La flamante reina obtuvo 66 votos y vino a convertirse en un regalo especial en el 463 aniversario de su fundación. Es que hasta 2017, cuando el estatuto fue modificado, Capital no participaba de la elección nacional y su representante se limitaba a ser la anfitriona de la Fiesta máxima provincial.

Según publicó Los Andes, Agostina tiene 23 años y representó al Club Mendoza de Regatas, del cual es socia y en donde practica natación desde hace años. Tras recibir la corona de la máxima fiesta mendocina, la joven agradeció el apoyo de todos los vecinos.

“Creo que ser parte de un club deportivo tan importante y popular en Mendoza ayuda mucho a que la gente me apoye y me conozca. Me ven todos los días por ahí. También los vecinos de la Ciudad. Todos quieren que su reina tenga por primera vez la corona nacional”, había expresado la chica antes de consagrarse reina nacional.

Por eso, a través del lema “Hagamos historia” recibió todo el apoyo del público que se repitió tanto en la vía pública como en las redes sociales.

Este sábado, este apoyo tuvo sus frutos y fue la más votada en una noche mágica y cautivante.