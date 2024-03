Nuevo AUMENTO de ANSES: ¿a partir de cuándo y cuánto cobro?

martes, 26 de marzo de 2024 18:55

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) implementará un nuevo esquema de aumento para los haberes jubilatorios a partir de julio de 2024. El mismo se basará en el Nivel General del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

El nuevo esquema de aumento se aplicará a partir de julio de 2024, impactando en las prestaciones previsionales de ese mes.

Los haberes jubilatorios se actualizarán mensualmente de acuerdo a las variaciones del IPC. Es decir, el aumento será equivalente a la inflación del mes anterior.

Los jubilados podrán esperar un aumento en sus haberes cada mes que estará más acorde a la inflación real. Esto significa que su poder adquisitivo se verá menos afectado por el aumento de los precios.

No, no hay un límite en el aumento. El IPC se calcula de forma independiente por el INDEC, por lo que el aumento de los haberes jubilatorios no estará limitado por un porcentaje preestablecido.

En caso de que la inflación baje, los haberes jubilatorios también bajarán. Esto se debe a que el aumento está directamente ligado al IPC.

Para más información sobre el nuevo esquema de aumento de haberes jubilatorios, los interesados pueden consultar el Decreto publicado por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial o la página web de ANSES.