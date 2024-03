"Hablé con él...": habló la madre del hombre que asesinó a un peluquero

sábado, 23 de marzo de 2024 19:31

Abel Guzmán sigue prófugo después de asesinar de un tiro en la frente a Germán Medina en una peluquería de Recoleta. Conforme avanzaron las horas, se conoció que su familia es de Santiago del Estero, donde está residenciada Cecilia Guzmán, su madre, quien aseguró no saber nada sobre el paradero del acusado.

“¡Rezo y recemos para que mi hijo se entregue lo más pronto posible!”, expresó en diálogo con el diario santiagueño El liberal.

Cecilia Guzmán tiene seis hijos y vive con el menor de ellos. Los mayores están en Buenos Aires, donde se radicó por años hasta que decidió volver a su provincia de origen. Abel nació en la Capital Federal, se radicó acá y la visitaba todos los años, en diciembre. “Él siempre venía para las fiestas de fin de año. Aquí estaba construyendo su casa”, aseveró. Abel le mandaba dinero asiduamente para pagar la obra.

En las últimas horas, la policía allanó una propiedad de Cecilia en Buenos Aires, en el partido de Merlo, pero no lo encontraron. Ella aseguró que perdió el contacto con él, previo al homicidio, y no encontró ninguna señal de lo que planificaba: “Hablé con él hace dos o tres días. No lo noté raro o mal”, dijo, y agregó: “Hasta donde sé, trabajaba mucho e iba a casa de un hermano casi solo a dormir. Más se dedicaba a la peluquería”.

También reconoció haber visto la grabación del instante en que su hijo sacó el arma y le disparó al compañero de trabajo: “Vi una sola vez el video y no pude más. No sé qué decirle, porque estoy muy triste”, lamentó.

Por otro lado, remarcó que ninguno de sus hijos ha vuelto a hablar con el acusado: “Sé que no se comunicó más con ninguno de sus hermanos”, dijo.

Fuente: TN