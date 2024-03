Milei puso en duda el Pacto de Mayo y se quejó del rechazo del Senado al DNU

viernes, 15 de marzo de 2024 11:50

Tras el revés que sufrió el Gobierno con el rechazo al DNU en el Senado, Javier Milei afirmó que la aprobación del paquete de medidas en el Congreso “es condición” para avanzar hacia el Pacto de Mayo.

¨Esto pone en dudas el Pacto de Mayo. No es lo que hablamos con los gobernadores. Veamos qué pasa en Diputados y con la Ley Bases¨, dijo el presidente en declaraciones a radio La Red. Y agregó: ”Difícilmente uno pueda determinar las bases de una Argentina próspera si no nos ponemos de acuerdo en el tema fiscal”.

Milei afirmó que el decreto 70/23 tiene puntos “que no son discutibles”. Y aclaró que los cambios en Ganancias y otros ítems del capítulo fiscal están en plena negociación con las provincias. “Hay cosas que no son negociables. El déficit cero no se toca. Se terminó la Argentina del déficit fiscal”, remarcó.

“Tampoco vamos a negociar el saneamiento del Banco Central. Si seguimos trabajando en esta misma línea, es factible abrir el cepo a mitad de año”, añadió.

Milei mencionó que el Gobierno evalúa “un nuevo acuerdo con el FMI que incluya tomar nuevos fondos de organismo”. En ese sentido, puntualizó: “También podríamos tomar prestamos de países y fondos de inversión. La idea es acelerar la salida del cepo¨.

En otro tramo de la entrevista, el presidente se refirió a Victoria Villarruel en medio de las versiones sobre un vínculo tenso -agudizado por el rechazo al DNU en el Senado- con la vicepresidenta. ¨Estamos bien. Absolutamente¨, dijo.

Fuente: TN