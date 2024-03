"Van a terminar como Cabezas": amenazaron al equipo de TN en Rosario

lunes, 11 de marzo de 2024 11:08

Momentos de máxima tensión se viven por estas horas en Rosario, en una escalada de violencia sin precedente. Tras una seguidilla de crímenes a personas que nada tienen que ver con el narcotráfico, se armó un fuerte operativo con las fuerzas de seguridad para controlar el lugar. En este contexto, un equipo de TN llegó a Rosario para hacer la cobertura y recibió una dura amenaza.

"Van a terminar como Cabezas", dice uno de los tres mensajes intimidatorios que recibió el equipo que está comandado por el periodista Nelson Castro.

Esa amenaza de muerte hace referencia a lo que le ocurrió al fotógrafo José Luis Cabezas que fue asesinado en Pinamar por la banda de Los Hornos que estaba integrada, entre otros, por el jefe de Seguridad de Alfredo Yabrán, y tres policías.

El mensaje que llegó ahora al equipo de TN que está en Rosario es de un número desconocido y lo recibió el periodista Sebastián Domenech.

Los otros dos mensajes dicen: "Decile que si llega a seguir a Oroño lo sacamos a tiro. El que avisa no traiciona. No lo queremos acá. Att la mafia”. Y “Que no se acerque. Fuera de Rosario”.

En Nadie nos Para con Beto Casella por la Rock and Pop, el periodista contó: “Es un lugar por donde pasamos hoy a la mañana sin saber que eran de tamaña violencia, pero con una muestra de lo que estamos viviendo, es muy impactante”.

Sobre su recorrido por la ciudad y a situación con se vive ante el cese de actividades, destacó: “No hay colectivos, no hay clases, hay pocos taxis, hay estaciones de servicio cerradas, es muy impresionante porque el narcotráfico logra paralizar parte de Rosario y genera un miedo tremendo”.

“Tenemos terror de que esto se extienda porque ya de por sí para todo Rosario es un flagelo hace mucho, pero uno ve experiencias en otros países donde son el verdadero poder y no les importan los jueces, ni la política, ni legisladores, ni las fuerzas de seguridad, mandan ellos”, expresó.

Nelson Castro señaló que previo a su llegada fueron advertidos por expertos sobre por donde podían circular: “Es imposible saber todo y tampoco nosotros venimos acá para mostrar las cosas, estamos trabajando con mucho cuidado, pero bueno, este es nuestro trabajo y nuestra misión y no queremos también ser, digamos, producto del miedo”.

Con información de Noticias Argentina