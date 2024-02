Bullrich lamentó que "Argentina pierda posibilidades de un cambo serio"

jueves, 8 de febrero de 2024 10:47

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lamentó hoy que el país "pierde tiempo y posibilidades de un cambio en serio" luego de que el proyecto de ley "Bases" volviera a comisión en la Cámara de Diputados tras no conseguir los apoyos necesarios, a la vez que advirtió que "en Argentina hay curros para todos".



"La desilusión respecto a la ley y a la palabra empleada y no cumplida de muchísima gente es serio. La Argentina pierde tiempo y posibilidades de un cambo en serio", apuntó Bullrich en declaraciones a radio Rock & Pop.



En tanto, criticó que "se puede trabajar durante casi un mes y medio en el Congreso, sentarse y discutir para llegar a un acuerdo y cuando (los diputados) están en la banca, eso cambia y se echan para atrás".



"Todos sabemos que en Argentina hay curros para todos. Que atrás de cada palabra de defensa de determinados valores en realidad lo que se esconde es el `a mi no me toque esto`", subrayó.



La ministra afirmó que cuando se va a discutir la ley "todos dicen estar de acuerdo en desregular y achicar", pero mientras no se vean involucrados intereses personales.



"Así el país no cambia. O cambia el país o los argentinos vamos a seguir viviendo como estamos en medio de un desastre económico, social y educativo. Una crisis terminal en todo", advirtió.



Al ser consultada por la propuesta del diputado nacional del PRO Gerardo Milman para que se convoque a la ciudadanía a una consulta popular vinculante sobre el proyecto de ley Bases, Bullrich sostuvo que la iniciativa busca "poner sobre la mesa un debate".



"Si no quieren ir por el Congreso, vamos por la gente. Pone un debate sobre la mesa. Si se aprueba o no va a depender de la voluntad mayoritaria y el Gobierno va a decir si es el camino o no", agregó.



Por otro lado, la ministra aseguró que se encuentra "absolutamente vigente" el protocolo para el mantenimiento del orden público.



"Hace 20 años que Argentina tiene la calle tomada en el país entero. De nuevo quieren ir para atrás, pero nosotros no vamos para atrás. No se corta más la calle, se terminó", aseveró al responder a las presentaciones judiciales contra el protocolo.



"Los argentinos no aguantan más que venga de golpe un juez a decir que va a dictar las leyes como quiera de acuerdo a lo que dice un relator de las Naciones Unidas que no tiene la menor idea de la legislación argentina. Son actores totalmente tomados por los que hace años vienen tomando la calle. Iremos a explicárselo al juez, tenemos una audiencia", afirmó sobre la convocatoria del magistrado Sebastián Casanello para el próximo miércoles 14 de febrero.



Además, Bullrich aseguró que está "absolutamente permitido el gas pimienta que utilizan las fuerzas de seguridad" y afirmó que "es algo totalmente inventado" las acusaciones de que estén utilizando un nuevo producto no permitido.



"Inventan cosas para tratar sacarte de lo central. Estas formas se acabaron y empiezan otras nuevas. En ese camino aparecen los cuestionamientos. No tiene sentido alguno lo que se esta planteando", remarcó.