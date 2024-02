A pedido del Gobierno, petroleras aumentarán más lentamente precios de la nafta

miércoles, 7 de febrero de 2024 17:22

En un contexto de alta inflación, el Gobierno busca contener el impacto de los precios de la nafta y el gasoil en el bolsillo de los argentinos. En este sentido, se solicitó a las empresas que las subas se realicen de forma gradual, en lugar de los aumentos escalonados que se venían implementando.

Desde el cambio de Gobierno, los precios de los combustibles han experimentado un aumento significativo. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la nafta Premium subió un 163% en poco más de dos meses.

Si bien las petroleras no suspenderán las subas, estas se implementarán de forma más lenta. El objetivo es evitar que el impacto en el bolsillo de los consumidores sea tan abrupto.

El Gobierno también busca que las empresas acompañen la gestión económica y colaboren en la desaceleración de la inflación.

Las petroleras, por su parte, argumentan que necesitan aumentar los precios para cubrir sus costos. Sin embargo, han accedido al pedido del Gobierno y se espera que los aumentos sean más moderados en los próximos meses.

No obstante, esto no significa que los precios de la nafta y el gasoil no volverán a subir. El Gobierno ya tiene previsto un cronograma de aumento del Impuesto a los Combustibles, lo que impactará en el precio final al consumidor.

El equilibrio entre las necesidades de las empresas y la realidad de los consumidores es complejo. El Gobierno deberá encontrar la forma de contener el impacto de los precios de los combustibles sin afectar la rentabilidad de las petroleras.

Las paritarias también podrían afectar las estructuras de costos de las empresas en los próximos meses, lo que podría generar nuevas presiones sobre los precios.

En este contexto, será clave la colaboración entre el Gobierno, las petroleras y los consumidores para encontrar una solución que beneficie a todas las partes.