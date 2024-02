"¿Ustedes tienen hambre?": la CGT cruzó al Gobierno y exigió "una respuesta activa"

martes, 6 de febrero de 2024 08:01

La CGT expresó su fuerte rechazo a la postura del Gobierno frente a la crisis alimentaria que afecta a millones de argentinos. En un comunicado titulado "Chicos: ¿ustedes tienen hambre?", la central obrera cuestiona la actitud de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, describiendo sus declaraciones como arrogantes, insensibles y discriminatorias.

La organización sindical destaca la urgencia de una respuesta activa y una actitud de compasión elemental ante la situación de hambre que enfrentan numerosas familias, particularmente aquellas vinculadas a comedores comunitarios y ollas populares que han sufrido recortes en la ayuda estatal.

“Con esta frase arrogante, insensible y discriminatoria, la titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, exhibió la actitud política del gobierno nacional ante los reclamos que organizaciones sociales, nucleadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), realizan tras el recorte de ayuda estatal en alimentos para los comedores comunitarios y las ollas populares”, señaló la Confederación General del Trabajo.

Y agregó: “El último eslabón de la dignidad humana se agota cuando no se puede cumplir la más básica necesidad que es la de alimentarse. Frente a la condición urgente del hambre no puede haber otra prioridad que una respuesta activa y una actitud de compasión elemental, anterior a cualquier posicionamiento ideológico”.

En referencia a la situación de indigencia y pobreza estructural, la central obrera destaca la vulnerabilidad de millones de personas y critica la falta de acciones efectivas por parte de las gestiones gubernamentales para abordar la inflación y sus secuelas de miseria y deterioro.

“La situación de indigencia y pobreza estructural de millones de personas en extrema vulnerabilidad en nuestro país no puede esperar. Especialmente en lo que se refiere a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Constituyen un abanico doloroso de nuestro cuerpo social, castigado desde hace mucho tiempo por el flagelo de la inflación, con sus secuelas de miseria y deterioro, que gestiones gubernamentales desafortunadas o ineficientes no pudieron o no supieron encauzar para bienestar de la enorme mayoría de la población”, alertó.

La CGT describe la "fila del hambre" como el rostro más cruel de los desafíos que enfrentan tanto dirigentes como habitantes de la nación. Recuerda la tradición argentina de solidaridad expresada en la frase "un plato de comida no se le niega a nadie" y destaca el llamado de la Conferencia Episcopal Argentina sobre el derecho al pan de cada día como un clamor de justicia.

Ante las alarmantes variables económicas y el descontrol en el aumento de alimentos, medicamentos y servicios, la CGT alerta sobre el riesgo inminente de una crisis alimentaria con consecuencias imprevisibles, especialmente en un contexto donde, según plantea, podría regir la "ley de la selva".

En conclusión, la CGT insta a prestar atención a estas alarmas, abogando por el esfuerzo colectivo para cuidar, curar y compartir con los más débiles. Advierte que la soberbia y la indiferencia no son caminos para encontrar soluciones y destaca la importancia del diálogo y la cordura en la búsqueda de respuestas a la crisis actual.